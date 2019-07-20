Bozuk gramofonlar elinde can buluyor

Ulus’taki tarihi Pirinç Han’a yolu düşenlerin yakından tanıdığı ‘Gramofoncu Kadir’ lakaplı Kadir Akçan, bugüne kadar binlerce bozuk gramofonu çalışır hale getirdiğini söylüyor. 112 Acil Servis’te uzun yıllar ambulans şoförlüğü yaptığı sırada birçok hayat kurtaran Kadir Akçan, emekli olduktan sonra ise hayatını gramofonlara adadığını ve onları tekrar canlandırıp yeni ömürler biçtiğini ifade ediyor. Akçan, gramofonlara adadığı hayat hikâyesini ise şöyle anlatıyor:

MERAKI, ÇOCUKLUĞUNDAN GELİYOR

“Gramofona çocukluktan kalma bir merakım vardı. Çocukluğumda yaşadığım köyde çanta gramofonumuz vardı. O gramofonu dinlerken ‘içinde parmak kadar adamlar şarkı söylüyor’ diye düşünürdüm. 1970’li yıllarda gramofonumu tamir ettirmek için kimseyi bulamadım. Biraz mekanik bilgim vardı araştırdım geliştirdim ve yapmaya gayret ettim. Tek tek tamir ederken bir baktım, ‘Gromofoncu Kadir’ olmuşum. Her türlü gramofonu tamir ediyorum. Tamiri bir günde sürebiliyor, bir haftada.

6 YÜZ LİRA İLA 20 BİN LİRA

Elektronik cihazların sesi gramofonla kıyaslanamaz. Gramofondan dinlediğiniz zaman sanatçı, yanınızda okuyormuş gibi şarkı söyler. Arada herhangi elektronik bir düzenek olmadığı için de ses doğal ses olur. Biraz da bu yüzden gramofona olan ilgi artıyor. Özellikle gençler çok meraklı. Fiyatları 6 yüz ila 20 bin TL arasında değişiyor. En çok tercih edilen ise salon gramofonları. İyi bir gramofonu anlamak zordur. Bilinen bir yerden almak lazım. Bilmeyen birini kötü niyetli biri kolayca kandırabilir. Mesela piyasa da Hint gramofonları var. Ama ben ona plak bile satmam çünkü çizer. Hindistan gramofonları aksesuar amaçlı kullanılır. Ama insanlar onu bilmeden alıyorlar.”