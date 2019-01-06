Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Boya sandığında AL-FA-BE

Ankara Haberleri: Boya sandığında AL-FA-BE

ANKARA HABERLERİ

Boya sandığında AL-FA-BE

Bir Hikâyem Var/Sedat CENİKLİ
06.01.2019 - 16:06Son Güncelleme :

Ankara Garı’nda seyyar ayakkabı boyacılığı yapan 73 yaşındaki Salih Yılmaz, müşteri beklerken boş durmayıp okuma-yazma öğreniyor.

Bir Hikâyem Var/Sedat CENİKLİ

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kaldığını ve hiç okula gidemediğini söyleyen Yılmaz, “Okumak her şeyden değerli. Okuman yoksa sıfırsın. Artık kimseden yardım dilenmeden tüm işlerimi halledebiliyorum. Yeniden doğmuş gibiyim” diyor. Salih Yılmaz, alfabedeki 29 harfin yazılı olduğu bir not kâğıdını sürekli cebinde taşıyor.

Emektar boyacının okuma aşkıEmektar boyacının okuma aşkı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Boya sandığında AL-FA-BE hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ocak 2019 tarihinde saat 16 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Boya sandığında AL-FA-BE haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Demirel: Tabana yayılması için çalışacağız

Demirel: Tabana yayılması için çalışacağız

Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

Tiryaki: Kalplerde iz bırakmışız

Tiryaki: Kalplerde iz bırakmışız

İzlediği Kore dizisi hayatını değiştirdi

İzlediği Kore dizisi hayatını değiştirdi

Somali mutfağını Başkent’e taşıdılar

Somali mutfağını Başkent’e taşıdılar

Tarihi merkeze anıt ve arkeopark

Tarihi merkeze anıt ve arkeopark

Nilipek’ten alternatif sahne

Nilipek’ten alternatif sahne

Bernarda Alba’nın Evi prömiyer yaptı

Bernarda Alba’nın Evi prömiyer yaptı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.