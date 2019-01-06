Boya sandığında AL-FA-BE

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM
Maddi imkânsızlıklar nedeniyle küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kaldığını ve hiç okula gidemediğini söyleyen Yılmaz, “Okumak her şeyden değerli. Okuman yoksa sıfırsın. Artık kimseden yardım dilenmeden tüm işlerimi halledebiliyorum. Yeniden doğmuş gibiyim” diyor. Salih Yılmaz, alfabedeki 29 harfin yazılı olduğu bir not kâğıdını sürekli cebinde taşıyor.
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