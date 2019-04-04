Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Boş gecekondu alev alev yandı

Ankara Haberleri: Boş gecekondu alev alev yandı

ANKARA HABERLERİ

Boş gecekondu alev alev yandı

İHA
04.04.2019 - 14:44Son Güncelleme :

Olay, önceki gece saatlerinde Çankaya Mürsel Uluç Mahallesi 942. Cadde üzerinde meydana geldi.

İHA

Bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre gecekonduda kimsenin olmadığı tespit edildi. Alevlerin söndürüldüğü gecekondu, kullanılamaz hale geldi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Boş gecekondu alev alev yandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Nisan 2019 tarihinde saat 14 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Boş gecekondu alev alev yandı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

İlçelerde mazbata sevinci

İlçelerde mazbata sevinci

Hürriyet’e Gelincik ödülü

Hürriyet’e Gelincik ödülü

Kartlı ÖHO’lar 7 hatta hizmette

Kartlı ÖHO’lar 7 hatta hizmette

Ankara’nın ithal hırsızları

Ankara’nın ithal hırsızları

Şampiyonluk acıyla gelir

Şampiyonluk acıyla gelir

Yerel haberler

‘Anıt kararını uygulayın’ çağrısı

Zemine yapıştılar itfaiye kurtardı

Zemine yapıştılar itfaiye kurtardı

Zorlu seriye hazırız

Zorlu seriye hazırız

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.