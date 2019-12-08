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Ankara Haberleri: Boş binaya ÇEMATEM

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Boş binaya ÇEMATEM

Hürriyet Haber
08.12.2019 - 09:49 |Son Güncelleme :

Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınan Dışkapı Çocuk Hastanesi'nden kalan boş bina, 22 yatak kapasiteli Çocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezi'ne (ÇEMATEM) dönüştürülecek.

Hürriyet Haber

Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Çocuk Hastanesi tarafından boşaltılan binalara sağlık kompleksi kurulacak. Kampüs içerisinde, 22 yatak kapasiteli Çocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) kurulacak. Madde bağımlılığı ile mücadelenin merkezi olacak olan ÇEMATEM ayrıca, Türkiye'nin ilk Çocuk Ayaktan Rehabilitasyon Birimi ve Yetişkin Ayakta Rehabilitasyon Merkezi'ne de sahip olacak.
Öte yandan, dev sağlık kompleksi içerisinde Ankara'nın üçüncü ağız ve diş sağlığı hastanesi de kurulacak. 8 bin metrekare kapalı alana kurulacak olan hastane 75 ünitli ve 10 yatak kapasiteli olacak.

Boş binaya ÇEMATEM

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLACAK

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, sağlık alanında ilçeye kazandırılacak çalışmayla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Projelerin sağlık alanında örnek bir çalışma olacağını ifade eden Başkan Balcı, “Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınan Çocuk Hastanesi binası, yine Altındağlılara ve Ankaralılara sağlık alanında hizmet vermeye devam edecek” dedi. Hayata geçirilecek proje için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Başkan Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak ilçemize kazandırılacak her türlü yatırım için elimizi taşın altına koyacağız. Altındağ yıllardır olduğu gibi sağlığın merkezi olmayı sürdürecek. Söz konusu sağlık kompleksi ulaşım anlamında da oldukça önemli bir yerde. Altındağımızın her noktasından vatandaşlarımız bu hastanelere rahatlıkla ve kolayca ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Boş binaya ÇEMATEM hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Aralık 2019 tarihinde saat 09 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Boş binaya ÇEMATEM haberi güncellenecektir.

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