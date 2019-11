Borçlanma talebine ret

AK Parti grubu adına konuşan Muhammed Abdullah Özer, “Bu konu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu toplantımızı yaptığımız zaman ABB bütçesi, 387 milyon gibi bir fazla vermiyordu. Bugün gelmiş olduğumuz noktada bütçemiz fazla verdi. ASKİ ile ilgili de olsa belediye bütçemizin tekrar borçlanarak faiz ödemesini istemiyoruz. Ondan dolayı reddediyoruz” dedi. Borçlanmayı Ankara’da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri için istediklerini belirten Yavaş ise şunları söyledi:

İVEDİK TAM MANASIYLA ARITMA YAPAMIYOR

“İvedik, Etimesgut, Sincan, Temelli, Polatlı Su İletim Hattı, aldığımız kredi ile bunun ihalesi yapılacak. Aydınlıkevler, Mamak, Altındağ, Gölbaşı Ana Su İletim Hattı. Ben şimdiden duyuruyorum, burada bir arıza olursa Gölbaşı’na kadar 1-2 ay tümüyle oralar susuz kalacak. Eskiyen su borularının değiştirilmesi, su kayıp kaçak oranının ilk etapta yüzde 39.7’den yüzde 20’nin altına düşürülmesi. İvedik Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin artırılması. Sadece Tatlar değil İvedik de şu anda tam manasıyla arıtma yapamıyor. Tatlar Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin artırılması. Bununla ilgili ayrıca basın toplantısı yapacağım, vahim durumu anlatacağım. DSİ’nin, taşkın riski yüksek 16 yerde tedbir alınması için ABB’ye ‘2021’e kadar bunu yapın, yoksa burada afetler olur, insanlar ölür’ diye yazısı var. Atık su ve yağmur su kanalları zamanında ayrılmamış. Bu nedenle şehir selleri oluyor. Bunların ayrılmaması halinde evleri su basıyor, insanlar ölüyor. İstenen kredi ayrıca Gölbaşı ilçe merkezi atık suların toplanması ve arıtılmasında kullanılacaktır. Bunları takdirlerinize sunuyorum.” Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili Ebubekir Kipel de MHP’li komisyon üyeleriyle birlikte daha önce komisyonda olumlu verdikleri kararı geri çektiklerini açıklayarak, borçlanmaya onay vermediklerini söyledi. 350 milyon TL’lik borçlanmaya ilişkin talep, AK Parti ve MHP’nin ‘ret’ yönünde oy vermeleri üzerine oy çokluğuyla reddedildi.

MURAT KÖSE’DEN SANSÜR ÇIKIŞI

‘KRALDAN ÇOK KRALCI HER ZAMAN OLUR’

Meclis’te gündem dışı söz alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bir önceki gün Meclis’te yaptığı konuşma esnasında Büyükşehir tarafından kürsüdeki kendi görüntüsünün yayına verilmediğini açıkladı. Köse özetle şunları kaydetti: “Meclis sonrasında videoları izledim, 10 dakika boyunca bir saniye bile kürsü görüntüsü yok. Bu konuda sizin böyle bir talimat verdiğinizi düşünmüyorum. Ancak maalesef sansür uygulanmış. Kraldan çok kralcı her zaman olur. Ben bu şekilde bir sansür uygulamasını kınıyorum. Sayın başkanımızın şeffaflık konusunda yaklaşımını bildiğim için bunu yapanlar hakkında nasıl bir uygulama yapacağını da merak ediyorum. Biz ekran meraklısı insanlar değiliz. Düşüncelerimizi, burada izin verilmese bile her platformda sesimizi duyururuz. Kamera seçicilerinden ya da basın müşavirinden kaynaklanıyor. Böyle lüzumsuz tartışmaları bir an evvel bırakıp işimize bakalım. Burada Ankara için, güzel ilçelerimiz için güzel işlerimizi konuşalım.” Mansur Yavaş ise Köse’ye “Benim bilgim yok. Böyle bir talimatımız yok, olsaydı şimdi de göstermezlerdi” yanıtını verdi. Kendisine getirilen bilgi notunu Meclis’e okuyan Yavaş, “Sayın Murat Köse’nin bahsettiği dönemde ana kamera dışında bir teknik sorun nedeniyle tüm görüntüler gitmiş. Benim konuşmam dahil, o süreçte kim konuştuysa 10 dakika boyunca uzaktan verilmiş. Daha sonra Mamak Belediyesi’ne bütün kayıtlar verilmiş. Bizim tavrımızın olmayacağını da bilirsiniz” ifadelerini kullandı.

100. YIL ÇARŞISI İÇİN YIKIM YAZISI

Öte yandan ABB Meclisi’nde kente ilişkin alınan diğer bazı kararlar şöyle:

-Ulus’taki 100. Yıl Çarşı binasının yıkılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’na gönderildi.

-EGO’ya alınacak 254 adet doğalgazlı, 28 adet dizel otobüs ile 2 dolum istasyonu yapımı için 60 milyon Euro’luk kredi kullanılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı Bütçe ve Plan Komisyonu’na gönderildi.

-AŞTİ ve Kızılay metro istasyonunda bulunan tuvaletlerin 10 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’na gönderildi.

-Meclis’e yeniden gönderilen ASKİ Genel Müdürlüğü’nün zamma neden olacak su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ teklifi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla bir kez daha reddedildi.

-İmar konularıyla ilgili soruşturma yapılması için Ertan Işık tarafından önümüzdeki ay önerge sunulması kararlaştırıldı.