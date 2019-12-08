Borçlanma talebi yeniden Meclis’te

Meclis, geçen ay reddedilen ASKİ Genel Müdürlüğü’nün borçlanma yoluyla 350 milyon TL kredi kullanımına ilişkin talebi yeniden görüşecek. Konuya ilişkin talep ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından tekrar Meclis’e gönderildi. ABB Meclisi’nin bu ay görüşeceği önemli konulardan birisi de EGO’nun almayı planladığı yeni otobüslere ilişkin dış kredi kullanımı olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, EGO Genel Müdürlüğü’nün 254’ü doğalgazlı, 28’i dizel olmak üzere 282 otobüs alımı ile iki dolum istasyonu yapımı projesi için 60 milyon euro’ya kadar dış kredi kullandırılması konusunu uygun görmedi. Bu ayki oturumlarda görüşülecek otobüs alımı için kredi talebine ilişkin Meclis’in nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Öte yandan ABB Meclisi bu ay Ankara Kent Konseyi’nce Meclis’e sunulan “Tavsiye Eylem Planları”nı da görüşerek karara bağlayacak.