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Ankara Haberleri: Bölgenin güzellikleri saymakla bitmez

ANKARA HABERLERİ

Bölgenin güzellikleri saymakla bitmez

Hürriyet Haber
08.06.2019 - 12:05Son Güncelleme :

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçenin inanç turizmi açısından da önemli olduğunu bildirdi.

Hürriyet Haber

Nallıhan’ın güzelliklerinin saymakla bitmeyeceğini belirten Öntaş, şunları kaydetti: “Bölge, önemli manevi şahsiyetleri bünyesinde barındırıyor. İlçemizde, gönüllere taht kurmuş Yunus Emre’nin hocası Tapduk Emre, Bacım Sultan gibi devrin manevi büyüklerinin kabirleri var. Tatil süresince Tapduk Emre ve Bacım Sultan’ın Emremsultan Mahallesi’nde bulunan kabirlerini çok sayıda kişi ziyaret etti. Eski ismiyle Sarıyar, şimdiki ismiyle Hasan Polatkan Barajı çevresi, doğal güzelliği ile gerçekten görülmeye değer. Ayrıca, Nallıhan Kuş Cenneti, Başkent’in önemli sulak alanlarından ve 200 türe yakın kuşa ev sahipliği yapıyor. Hoşebe Mesire Alanı’nda ise asırlık ve 500 yıllık çınarların gölgesinde serinleyebilirsiniz.”
Öntaş, önümüzdeki günlerde Tabduk Emre’nin kabrinin bulunduğu Emremsultan Mahallesi’nde pilav şenliği ve anma günü düzenleyeceklerini kaydetti. İlçedeki Juliopolis Antik Kenti’nde daha önce yapılan kazılarda yaklaşık 500 mezar ortaya çıkarıldığını anlatan Öntaş, vatandaşlara buraları ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bölgenin güzellikleri saymakla bitmez hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Haziran 2019 tarihinde saat 12 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bölgenin güzellikleri saymakla bitmez haberi güncellenecektir.

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