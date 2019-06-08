Bölgenin güzellikleri saymakla bitmez

Nallıhan’ın güzelliklerinin saymakla bitmeyeceğini belirten Öntaş, şunları kaydetti: “Bölge, önemli manevi şahsiyetleri bünyesinde barındırıyor. İlçemizde, gönüllere taht kurmuş Yunus Emre’nin hocası Tapduk Emre, Bacım Sultan gibi devrin manevi büyüklerinin kabirleri var. Tatil süresince Tapduk Emre ve Bacım Sultan’ın Emremsultan Mahallesi’nde bulunan kabirlerini çok sayıda kişi ziyaret etti. Eski ismiyle Sarıyar, şimdiki ismiyle Hasan Polatkan Barajı çevresi, doğal güzelliği ile gerçekten görülmeye değer. Ayrıca, Nallıhan Kuş Cenneti, Başkent’in önemli sulak alanlarından ve 200 türe yakın kuşa ev sahipliği yapıyor. Hoşebe Mesire Alanı’nda ise asırlık ve 500 yıllık çınarların gölgesinde serinleyebilirsiniz.”

Öntaş, önümüzdeki günlerde Tabduk Emre’nin kabrinin bulunduğu Emremsultan Mahallesi’nde pilav şenliği ve anma günü düzenleyeceklerini kaydetti. İlçedeki Juliopolis Antik Kenti’nde daha önce yapılan kazılarda yaklaşık 500 mezar ortaya çıkarıldığını anlatan Öntaş, vatandaşlara buraları ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.