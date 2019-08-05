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Ankara Haberleri: Bize artık kolay ulaşacaksınız

ANKARA HABERLERİ

Bize artık kolay ulaşacaksınız

Hürriyet Haber
05.08.2019 - 09:11Son Güncelleme :

Başkent’in 25 ilçesinden gelen muhtarlarla sık sık buluşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak Balâ ve Etimesgut ilçesinden gelen muhtarlarla görüştü.

Hürriyet Haber

Muhtarların kendi mahalleleriyle ilgili taleplerini ve sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerine yönelik fikir alışverişinde bulunan Başkan Yavaş, bundan sonra muhtarların Büyükşehir Belediyesi’ne doğrudan ulaşması için üst düzey bir bürokratını görevlendireceğini söyledi. Yetkili bürokratın telefonunun 7/24 açık olacağını belirten Başkan Yavaş, “Bize artık kolay ulaşacaksınız. Aradığınızda direkt yetkili kişiyle görüşeceksiniz. Acil durumlarda anında müdahaleye hazır olacak ve hemen çıkıp bulunduğunuz yere gelecek” dedi.

ÇİM SAHA İSTEĞİ

Birçok mahallenin ortak problemi olan su, kanalizasyon ve yol ihtiyaçlarının öncelikli olarak çözüleceğini vurgulayan Başkan Yavaş, kırsal kalkınmaya yönelik önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirterek, “İddialıyız, Ankara’nın köylerini zengin edeceğiz. Niyetimiz Ankara’nın her yerini eskisinden daha güzel yapmak” diye konuştu. Başkan Yavaş, muhtar annesiyle kendisini ziyarete gelen Yağız Okuyucu’nun isteğini de geri çevirmedi. Şehit Mehmet Çetin İlkokulu öğrencisi Yavuz’un çim saha isteğine Başkan Yavaş, “Bakalım yerimiz varsa yapalım. Giderken telefonunu ver, ben arattıracağım seni” sözleriyle yanıt verdi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bize artık kolay ulaşacaksınız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2019 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bize artık kolay ulaşacaksınız haberi güncellenecektir.

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