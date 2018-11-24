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Ankara Haberleri: “Biz tanımamışız kime anlatacağız”

ANKARA HABERLERİ

“Biz tanımamışız kime anlatacağız”

Mert Gökhan KOÇ
24.11.2018 - 16:24Son Güncelleme :

ATO üyeleri, ‘Başkent’e Bir Gün Yetmez’ turu ile Ankara’nın simge noktalarını gezdi. ATO Başkanı Gürsel Baran, “Bugün gördüm ki ben de Ankara’yı tanımıyorum. Kendimiz tanımamışız ki Ankara’yı, kime anlatacağız” dedi.

Mert Gökhan KOÇ

Ankara Ticaret Odası (ATO), dün ‘Başkent’e Bir Gün Yetmez’ isimli organizasyonuyla kentin önemli turizm duraklarına gezi düzenledi. Gün boyunca devam eden tura, ATO Başkanı Gürsel Baran’ın yanı sıra çok sayıda ATO Meclis ve komite üyesi de katıldı. Hacı Bayram Camisi’nde sabah namazı ile başlayan Ankara turu, Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi (1.TBMM), Cumhuriyet Müzesi (2.TBMM), Roma Hamamı, Julien Sütunu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi, Çukurhan, Rahmi Koç Müzesi ve Hamamönü gezisi ile devam etti. ATO Başkanı Gürsel Baran, etkinliğin bugüne kadar yaptığı en kıymetli gezi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

BİRÇOK ARKADAŞIM İLK DEFA GELDİ

“Bugün gördüm ki ben de Ankara’yı tanımıyorum. Ankara doğumlu değilim ama Ankaralı oldum artık. Sadece ben değil; birçok arkadaşımız da gezdiğimiz yerlerde ‘Ben de buraya ilk defa geldim’ dedi. Biz kendimiz tanımamışız ki Ankara’yı; kime anlatacağız. Kendimiz gezip görmemişiz. ‘Roma Hamamı’nı kaç kişi gezdi’ diye soruyorum; kimse yok. Roma Hamamı gibi bir mekan dünyanın neresinde var. Buralar çok kıymetli ama biz parlatamamışız. Un var, yağ var, şeker var; biz helva yapamamışız.

BURASI BAŞKENT AMA STAT YOK

İngiltere’deki gazeteciler Ankara’nın farkında ama biz değiliz. Turizm adına çok önemli; bir stadımız yok. Ankaragücü taraftarı Beşiktaş maçı için Kayseri yoluna düştü. 80 milyonluk ülkenin başkenti burası ama stat yok. Bu sorunun yıllar öncesinden çözülmesi gerekirdi. 25 yıldır Ankara’da milli maç oynanmadı. Kimse de bunu dert edinmedi. Şehir merkezinden havaalanına metromuz yok. Ülkenin en önemli havalanlarından Esenboğa bizde ama çok düşük bir kapasiteyle çalışıyor. Ankara’daki kıymetlerin üstü maalesef örtülmüş vaziyette. ATO olarak bunu dert ediniyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden “Biz tanımamışız kime anlatacağız” hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Kasım 2018 tarihinde saat 16 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça “Biz tanımamışız kime anlatacağız” haberi güncellenecektir.

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