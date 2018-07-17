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Ankara Haberleri: Bıyıksız mehteran

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Bıyıksız mehteran

Murat YILMAZ-Eylül ÇİFTCİ
17.07.2018 - 10:38Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’ndeki kursiyerlerin yer aldığı Ankara’nın ilk kadın mehteran takımı beş yıldır belediyenin düzenlediği çeşitli etkinliklerde sahne alıyor.

Murat YILMAZ-Eylül ÇİFTCİ

 

Altındağ Belediyesi kadın mehteran takımı beş yılır gösterdiği üstün performansla profesyonellere taş çıkartıyor. Daha önce ‘Kadından mehteran olur mu’ sorusuyla muhatap kaldıklarını belirten kadınlar, “Sonradan gösterilerimizi izledikçe böyle düşenenler desteklemeye başladılar” diyor.

Yaşları 22 ila 75 arasında değişen kadın mehteranlar, Fetih, Ceddin Deden gibi marşlardaki performanslarıyla büyük beğeni alıyor. Genelde pala bıyıklı erkeklerin yer aldığı mehteran takımının kadınlardan oluştuğunu görenler ilk gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşıyor. 5 yıldır büyük bir azimle çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi kadın mehteran takımı, Örnek, Aydınlıkevler, Doğantepe, Gültepe, Altınpark, Plevne ve Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim Kültür Merkezleri’nde eğitim alan üyelerden oluşuyor. Çalışmalarını Altındağ Belediyesi’nin Hamamönü’ndeki Ankara Mevlevihanesi Kültür ve Sanat Evi’nde sürdüren kentin ilk kadın mehteran takımına konuk olduk. 5 yıldır Mehmet Işık sorumluluğunda çalışmalarını sürdüren bıyıksız mehteranın hikayesini eğitmen Işık ve takım üyesi kadınlardan dinledik.

MİLLİYETÇİLİK RUHLARI ÇOK YÜKSEK

Takım eğitmeni Mehmet Işık: Mehteranda yer almak isteyenler için kadın eğitim ve kültür merkezlerinde seçmeler yapıyoruz. Mehterana yatkınlığı var mı, müzikle ilgisi nasıl bunlara bakıyoruz. Takımdaki kişi sayısı 20 ila 30 arasında değişebiliyor. Belediye etkinliklerinde gösterilere çıkıyoruz. Türkiye’de farklı illerde kadın mehteran takımları var. Ankara’da ilkiz. Takımdaki kadınların Milliyetçilik ruhları çok yüksek.

BU YAŞTA İŞİN NE DİYENLER OLDU

Takımın en yaşlı üyesi Necmiye Çubuklu: 75 yaşındayım. 5 senedir takımdayım. ‘Bu yaşta işin ne, evinde otur, gezelim, gün yapalım’ diyerek yadırgayan arkadaşlarım oldu. Ama ben bu işe aşığım diyorum Yaşamımıza yaşam kattı. Takım olarak biraz daha medya desteği istiyoruz.

GÖSTERİLERLE FİKİRLERİ DEĞİŞTİ

Takımın en genç üyesi Nurseli Kocabaş: 22 yaşındayım. İlk başta şaşıranlar oluyordu. ‘Kadınlardan mehteran olmaz’ diyerek kadın mehteranı biraz garipsiyorlardı. Sonradan gösterilerimizi izledikçe böyle düşenenler desteklemeye başladılar. Müzikle ilgili olan tüm kadınlar bu takıma gelmeli bence.

ÇOCUKLARIM DESTEKLİYORLAR

Aysel Aslan: Ben nakkare, küçük davul çalıyorum. Hem boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz, hepimiz anneyiz evlatlarımızı da tarih konusunda bilinçlendiriyoruz.

HERKES İÇİN GURUR KAYNAĞI

Gülnaz Kalın: 3 sene oldu. Burada sancaktarım. Çocuklarım ve arkadaşlarım geliyor izliyorlar. Eşim de geldi, o da çok memnun. Hepsi için gurur kaynağı oluyor.

BU BİR DOSTLUK TAKIMI

Semra Aslan: Bize en güzel dostluğu, arkadaşlığı öğretti. Bu takım bir dostluk takımı. Ramazan’da iftar sonrası konserimiz vardı ilgi çok büyüktü. Biz de hem gurur duyduk hem mutlu olduk.

KANSER HASTASIYDIM MOTİVASYON OLDU

Nükhet Pazarlı: Kanser devresi atlattım. Bağırsak kanseriydim. Ondan sonra çölyağa çevirdi, şu anda çölyak hastasıyım. Mehter benim için bir moral motivasyon kaynağı. Mehterin haricinde de görüşüyoruz.

KALP KRİZİ GEÇİRDİM VAZGEÇMEDİM

Yurdagül Ramazan: Torunum da çalışmalara benimle geliyor. Videolarımı çekip evdekilere izletiyor. Kalp krizi geçirdim daha bir ay olmadı yine geldim vazgeçemedim.

ERKEKLER YAPIYORSA BİZ NEDEN YAPMAYALIM

Yüksel Katnaş: Bunu erkekler yapıyorsa biz neden yapmayalım. Kadınlara lütfen evinizden çıkın çıkın gelin bu sosyal faaliyetlere katılın diyorum.

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