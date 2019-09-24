Bisikletli büyükelçiler

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in öncülüğünde bir araya gelen AB Büyükelçileri, Tunalı Hilmi Caddesi’nden başlayarak Anıtpark’a kadar bisiklet sürdü. Büyükelçi Berger, konser öncesi yaptığı konuşmada insan odaklı şehirlerin ve sağlıklı toplum yetiştirmenin önemine değindi. Berger, ünlü sanatçı Haluk Levent’e etkinliğe yaptığı katkı nedeniyle çiçek takdim etti. Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerini sosyal medya hesapları üzerinden takip ederek, fotoğraf paylaşan ve fotoğrafları en çok beğeni alan vatandaşlara bisiklet hediye etti. Gecede sahne alan Haluk Levent, şarkılarıyla dinleyenlerini mest etti.