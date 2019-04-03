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Ankara Haberleri: Birlikle başardık

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Birlikle başardık

Hürriyet Haber
03.04.2019 - 09:12Son Güncelleme :

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 73.48’lik oy oranıyla tekrar seçilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kazanmanın sevincini belediye binası önünde yüzlerce Çankayalı ile kutladı.

Hürriyet Haber

Taşdelen, özetle şunları söyledi: “Öncelikle Türkiye’de partimizin aldığı en yüksek oy olan yüzde 73.48’le Çankaya’da bizi tekrar görevlendiren, onurlandıran, verdiği oylarla bize Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı getiren Çankayama, büyük aileme teşekkür ediyorum. Çankaya, Cumhuriyetin kalesi, demokrasinin, özgürlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın ve Mustafa Kemal’in ilçesi olduğunu gösterdi. Bizim için oy almanın sınırı yoktur. Geçen yerel seçimde yüzde 64’le göreve gelmiştik. Ama ben ‘öyle çok çalışacağız ki, öyle güzel işler yapacağız ki Çankaya’da yine rekor kıracağız’ demiştim ve bunu büyük ailemle birlikle başardık. 31 Mart seçimleri bir destandır. Ankara’ya, Cumhuriyetin, Mustafa Kemal’in başkentine Mansur Yavaş’ı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptık.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Birlikle başardık hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Nisan 2019 tarihinde saat 09 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Birlikle başardık haberi güncellenecektir.

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