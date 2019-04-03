Taşdelen, özetle şunları söyledi: “Öncelikle Türkiye’de partimizin aldığı en yüksek oy olan yüzde 73.48’le Çankaya’da bizi tekrar görevlendiren, onurlandıran, verdiği oylarla bize Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı getiren Çankayama, büyük aileme teşekkür ediyorum. Çankaya, Cumhuriyetin kalesi, demokrasinin, özgürlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın ve Mustafa Kemal’in ilçesi olduğunu gösterdi. Bizim için oy almanın sınırı yoktur. Geçen yerel seçimde yüzde 64’le göreve gelmiştik. Ama ben ‘öyle çok çalışacağız ki, öyle güzel işler yapacağız ki Çankaya’da yine rekor kıracağız’ demiştim ve bunu büyük ailemle birlikle başardık. 31 Mart seçimleri bir destandır. Ankara’ya, Cumhuriyetin, Mustafa Kemal’in başkentine Mansur Yavaş’ı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptık.”