‘Bireysel otomobillenme’ ve yeni yönetmelik

Pek çok gazetede ve internet sitesinde de “Her dairenin bir otoparkı olacak” başlıklarıyla bu düzenlemeye yer verildi.

Detaylı bir yönetmelik hazırlanmış, ayrıntılarına ‘http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/her-dairenin-bir-otoparki-olacak-1-haziranda-yururluge-girecek-40750165’

adresinden de ulaşabilirsiniz.

Amaç günden güne artan araçların başta İstanbul ve Ankara gibi şehirleri teslim almalarının önüne geçilmesi.

Ankara ‘bireysel otomobillenme’de ilk sırada. Kişi başına düşen araç sayısı Türkiye’deki tüm kentleri geride bırakmış durumda.

Kulağa hoş gelen bu yönetmeliğin hayatımızı kolaylaştırması gerçekten mümkün olabilir mi?

Mesela araç işgalindeki Çukurambar, Bahçelievler, Emek, Tunalı Hilmi ve çevresi, Cinnah Caddesi’ni kesen tüm caddeler, Yıldız, Demetevler,

Keçiören’in pek çok bölgesinde bir şeyler değişecek mi bu yönetmelikle?

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Bu köşeden yazmıştım, hatırlatayım; Ankara’nın en büyük ihtiyacı kentin işlek yerlerinde büyük araç depolama alanları.

Bugün Bahçelievler 7. Cadde’nin kapatılması gündemde. Her zaman yaya bölgelerinin artmasından yana bir gazeteci olarak merak ediyorum eğer 7. Cadde araç trafiğine kapatılırsa, araçlarıyla bölgeye gelenler nereye park edecekler?

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Ankara’da araç depolama alanları yaratmadan, otopark alanlarını kazanç kapısı olarak görmeyi bırakmadan ‘bireysel otomobillenme’den kaynaklı araç işgalinin yönetmelikle önlenmesi fikri aklıma yatmıyor, umarım yanılırım.

HANDE FIRAT’IN YAZISI GÜNDEMİ BELİRLEDİ

Ankara Temsilcimiz Hande Fırat’ın ne yazacağının merak konusu olduğuna geride bıraktığımız hafta değinmiştim.

Hürriyet Ankara’ya büyük güç katan Fırat ilk yazısında Türkiye’nin gündemini belirledi.

Türkiye’nin kanayan yarası olan çocuk istismarı konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le yasal düzenlemeler dışında

bir baba olarak hissettiklerini aktardığı yazısı Hürriyet Gazetesi’nin de manşetindeydi. Fırat’ın Hürriyet Ankara’daki yazıları merakla beklenmeye, dikkatle takip edilmeye devam edecek...

ONUN İÇİN SIRADAN BİZİM İÇİN ŞAŞIRTICI BİR EYLEM

Oğuz Mucurluoğlu.

O bir Ankara fenomeni..

Editörümüz Fatih Tekeci’yle uzun zamana yayılan dostlukları değil onu dönem dönem gazetemizde haber olarak görmenizin nedeni.

Çünkü gazetecilik onların tanışıklıklarının vesilesi.

Mucurluoğlu’nun ayaklarının tutmaması, ellerini kullanamaması, ne kitap yazmasına engel, ne de haksızlıklara, eksikliklere tepki göstermesine.

Geçtiğimiz hafta yine onun için sıradan biz ‘sağlıklı’ insanlar için şaşırtıcı bir eyleme imza attı.

Engelli arkadaşlarıyla birlikte bir metro istasyonunda çalışmayan engelli asansörünün önünde ‘istasyon nöbetine’ başladı.

Doğahan Giritlioğlu’nun bu nöbeti haberleştirmesi, Büyükşehir Belediyesi’nin harekete geçmesiyle sorun çözüldü.

Aklına, yüreğine sağlık Oğuz Mucurluoğlu...

WHATSAPP ŞEHİR HATTINA BÜYÜK İLGİ

Hürriyet Ankara’nın WhatsApp şehir hattı (0546 219 60 60) ilk haftasını doldurmasına rağmen büyük ilgi gördü.

Kentin dört bir yanından fotoğraflar ve haberler gelmeye başladı.

İsteyen okurlarımızın isimleriyle yayınladığımız haberler arasında Bahriye Üçok Parkı’ndaki betonlaşma gazetemizin manşetindeydi.

Hürriyet Ankara okurlarına yoğun ilgileri ve gazetemize katkıları için ne kadar teşekkür etsek az.

ANKARA AVANTAJI BİR AKTARMA NOKTASI OLABİLİR

ATO Başkanı Gürsel Baran’ın yurt dışı uçuşlardaki doluluk oranlarını açıkladığı yazımla ilgili pek çok e-posta aldım.

Ankara’dan ciddi bir talep olsa da uçuş noktalarındaki yetersizlik gelen e-postaların ortak konusu.

Almanya’da yaşayan okurumuz Serap Olgun, Başkent’e ulaşmak için yaşadığı sıkıntıları şöyle özetlemiş:

“Almanya’da yaşıyorum ve bende her gurbetçi gibi yılda birkaç kez Ankara’ya gidip geliyorum. Eskisi gibi yılda 1 kez 6 haftalık tatil planı yapmıyor artık gurbetçi, benim gibi yılda 3-4 defa gidip geliyor. Fakat bu aktarmalı uçuşlar tüm günümü çalıyor, bunu gidiş dönüş olarak düşünürsek daha çok zaman kaybı.

Geçen yıl Köln-Düsseldorf’tan 4 defa Ankara’ya uçtum THY ile. İn bin ve bunun tekrar Almanya’ya dönüşünü aktarmalı olarak siz hesaplayın artık. Ben yine genç bir insanım ama yaşlı bir insanın aktarmalı uçuşu çileden başka bir şey değil.

Geçen yıl Düsseldorf-Ankara için direkt uçuşlar planda denildi ve hala ses yok. Düsseldorf, Köln ve Türklerin yaşadığı pek çok Avrupa kentine direkt uçuş verilebilir.

Ankara dışında Anadolu’nun pek çok şehri için de Ankara avantajlı bir aktarma noktası olacaktır.

Atatürk Havalimanı’nın iniş kalkışları rekora gidiyor diye sevinmek yerine yolcularımızın çilesini nasıl azaltırız diye düşünmeliler.”