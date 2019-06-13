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Ankara Haberleri: Bir yılda 9 bin 695 hayvan tedavi edildi

ANKARA HABERLERİ

Bir yılda 9 bin 695 hayvan tedavi edildi

Hürriyet Haber
13.06.2019 - 13:58Son Güncelleme :

Sincan ve Gölbaşı Geçici Bakımevi Rehabilitasyon Merkezleri ile Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi’nde; kanaması, yarası, kırığı ya da çeşitli hastalıkları olan sokak hayvanları tedavi ediliyor.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı merkezlere yaralı olarak getirilen sokak hayvanlarına rehabilitasyon işlemlerinin yanı sıra veterinerler tarafından kısırlaştırma operasyonu da yapılıyor. Merkezlerde hazır bekleyen ekipler, ALO 153 Mavi Masa’ya gelen günlük 50-60 arasındaki ihbarı değerlendirerek, sokak hayvanlarına anında müdahale ediyor. Ekipler, son bir yıl içersinde bu merkezlerde 9 bin 695 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri, 10 adet hayvan nakil aracı ile 7 gün 24 saat sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar daha sonra bulundukları doğal ortamlarına geri bırakılıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir yılda 9 bin 695 hayvan tedavi edildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Haziran 2019 tarihinde saat 13 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir yılda 9 bin 695 hayvan tedavi edildi haberi güncellenecektir.

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