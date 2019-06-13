Bir yılda 9 bin 695 hayvan tedavi edildi

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı merkezlere yaralı olarak getirilen sokak hayvanlarına rehabilitasyon işlemlerinin yanı sıra veterinerler tarafından kısırlaştırma operasyonu da yapılıyor. Merkezlerde hazır bekleyen ekipler, ALO 153 Mavi Masa’ya gelen günlük 50-60 arasındaki ihbarı değerlendirerek, sokak hayvanlarına anında müdahale ediyor. Ekipler, son bir yıl içersinde bu merkezlerde 9 bin 695 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri, 10 adet hayvan nakil aracı ile 7 gün 24 saat sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar daha sonra bulundukları doğal ortamlarına geri bırakılıyor.
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