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Ankara Haberleri: Bir 'Merhaba' çok kıymetli

ANKARA HABERLERİ

Bir 'Merhaba' çok kıymetli

Hürriyet Haber
07.04.2019 - 13:58Son Güncelleme :

AŞTİ otoparkının gişe görevlilerinden Sefer Akyıldız, mesaisini iki metrekarelik kulübede geçiriyor. Başını pencereden uzatarak mola verebilen Akyıldız, “Bir ‘Merhaba’ ya da ‘Kolay gelsin’ denilmesi bile kıymetli bizim için” diyor.

Hürriyet Haber

LAVABOYA BİLE GİDEMİYORUM

Günde en az bin 500 yeni yüz ile selamlaştığını belirten Akyıldız: “Koltuğa bağımlısın burada. Gün boyu hareketsiz kalıyoruz. Asker sevk dönemleri ve bayramlar gibi yoğun günlerde yerimizden bir saniyeliğine dahi ayrılamıyoruz. Çünkü sürekli giriş-çıkış oluyor ve biz fişleri tek tek kontrol edip işlem yapıyoruz. Yani, ‘lavaboya gitme şansımız bile olmuyor’ desem yalan olmaz.”

‘SADAKAM OLSUN’ DİYEN VAR

“En büyük sıkıntımız uzun mesai ya da çalışma alanımızın dar olması değil; anlayışsız insanlar. Mesela otopark süresi bir saati geçtiğinden 1 lira vermesi gerektiğini söylüyoruz ama dilenci gibi görüyor. ‘1 lirayı almasan ne var’, ‘Sadakam olsun’ diyenler çıkıyor. Bir küfür etmedikleri kalıyor. Bu tarz insanlara denk gelince stres artıyor. Ama tam tersi duyarlı vatandaşlarımız da çıkıyor.”

İki metrekarede mesaiİki metrekarede mesai

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir 'Merhaba' çok kıymetli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Nisan 2019 tarihinde saat 13 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir 'Merhaba' çok kıymetli haberi güncellenecektir.

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