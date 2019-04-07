Bir 'Merhaba' çok kıymetli

LAVABOYA BİLE GİDEMİYORUM

Günde en az bin 500 yeni yüz ile selamlaştığını belirten Akyıldız: “Koltuğa bağımlısın burada. Gün boyu hareketsiz kalıyoruz. Asker sevk dönemleri ve bayramlar gibi yoğun günlerde yerimizden bir saniyeliğine dahi ayrılamıyoruz. Çünkü sürekli giriş-çıkış oluyor ve biz fişleri tek tek kontrol edip işlem yapıyoruz. Yani, ‘lavaboya gitme şansımız bile olmuyor’ desem yalan olmaz.”

‘SADAKAM OLSUN’ DİYEN VAR

“En büyük sıkıntımız uzun mesai ya da çalışma alanımızın dar olması değil; anlayışsız insanlar. Mesela otopark süresi bir saati geçtiğinden 1 lira vermesi gerektiğini söylüyoruz ama dilenci gibi görüyor. ‘1 lirayı almasan ne var’, ‘Sadakam olsun’ diyenler çıkıyor. Bir küfür etmedikleri kalıyor. Bu tarz insanlara denk gelince stres artıyor. Ama tam tersi duyarlı vatandaşlarımız da çıkıyor.”