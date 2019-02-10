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Ankara Haberleri: Bir kitapçık bastırıp da ‘projelerim şunlar’ diyemedi

ANKARA HABERLERİ

Bir kitapçık bastırıp da ‘projelerim şunlar’ diyemedi

Murat YILMAZ
10.02.2019 - 17:44Son Güncelleme :

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ı eleştiren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Bir kitapçık bastırıp da ‘benim projelerim şunlar’ diyemedi” açıklamasında bulundu.

Murat YILMAZ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ı “Daha bir kitapçık bastırıp da ‘Benim projelerim şunlar’ diyemedi” sözleriyle eleştirdi. Dün Keçiören Yeşiltepe Mahallesi’nde seçim bürosu açılışına katılan Özhaseki, özetle şunları söyledi:

KOL KOLA GİRECEĞİZ HİZMET EDECEĞİZ

Projelerimizi kitapçığa, Ankara’da hakikaten ne yapılması gerekiyorsa tek tek çalışarak yazdık. Laf olsun diye, seçim geliyor diye yazmadık. Yapılması gerekenleri yazdık. Yaptığımızda hakikaten Ankara bir başka olacak. Bunların hepsini yapacağız Allah’ın izniyle. Bunları yapacak güç, bilgi, birikim var çok şükür. Ben demekten Allah’a sığınırım ama bu konuları az çok biliyorum. Yıllardır bu işin içinde geçti ömrüm. Bunları kendi imkânlarımızla yaptığımız gibi, daralırsak başvuracağımız, sırtımızı yaslayacağımız bir de ağamız var. Allah uzun ömür versin o da Recep Tayyip Erdoğan. Burada uygun görürseniz gençliğimizden beri tanıştığımız bir dava adamı, yiğit bir kardeşim (Turgut Altınok) var. Beraber kol kola gireceğiz, sizlere hizmet edeceğiz. Tek başına bir taş duvar olmaz, duvar olması için birkaç tane lazım. Beraber olmak lazım.

TEK ÇİVİ DAHİ ÇAKMADIĞINI BİLİYORUZ

Keçiören’in ne kadar problemi varsa sırt sırta vererek çözeceğiz. 5 sene boyunca bizden hizmet duyacaksınız, kardeşlik dostluk göreceksiniz. En ufacık bir tartışma bile görmeyeceksiniz. Zaten projelerimize bakarsanız bunları tek tek yazdık. Ama üzücü taraf şurası, 10 senedir ‘adayım’ diye karşımızda bir arkadaş var. Daha bir kitapçık bastırıp da ‘Benim projelerim şunlar’ diyemedi. Bu cesaret ister, kolay iş değil. Adamın karşısına çıkarırlar yarın bir gün ‘Nerede, niye yapmadın’ diye hesap sorarlar. Zaten çok da bir şey beklemiyoruz. Sol tayfanın bu ülkeye belediyecilik anlamında şu ana kadar bir tek çivi dahi çakmadığını hepimiz biliyoruz. İdeolojik takıntılı bir belediyecilik anlayışı var. Hizmet filan yok zaten o tarafta, yalanla dolanla gidiyor iş.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir kitapçık bastırıp da ‘projelerim şunlar’ diyemedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Şubat 2019 tarihinde saat 17 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir kitapçık bastırıp da ‘projelerim şunlar’ diyemedi haberi güncellenecektir.

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