Bir iki üç tıp

Ankara’da bankacı Nuray Bostan ve akademisyen Hidayet Bostan'ın üçüz çocukları Sılay, Sıdal ve Sıralp'ın hayali, çocukluklarından itibaren doktor olmaktı. 2016 yılında fen lisesinden mezun olan üçüzler, aynı yıl girdikleri üniversite sınavında tıp fakültesine yerleşmeyi başardı. Üçüzlerden Sılay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Sıdal ve Sıralp Bostan ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor. Çevrelerinde ‘dahi üçüzler’ olarak bilinen Bostan kardeşlerin hedefi, üniversiteyi iyi dereceyle bitirip, ileride hastane açmak.

BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Tıp fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 3 kardeş, evde birlikte ders çalışarak birbirlerine destek olurken, zaman zaman okulda da bir araya geliyor. Hacettepeli Sılay, kardeşleri Sıdal ve Sıralp'i Ankara Üniversitesi'nde ziyaret ederek, not paylaşımı yapıyor. Çevrelerinde 'dahi üçüzler' olarak bilinen Bostan kardeşlerden Sılay ve Sıdal hem tenis oynuyor hem de üniversitelerinin dans topluluğunda yer alıyor. Sıralp ise küçüklüğünden bu yana lisanslı basketbol oynuyor.

TATLI BİR REKABET VARDI

Üçüzlerden Sılay, her zaman tıp okumak istediğini söyleyerek, "Ünivesite sınavına hazırlanma sürecinde biraz zorluk yaşadık. 3 gergin insan aynı evde yaşıyor. Tercihleri birlikte yaptık. İnsanlar üçüz olduğumuzu duyduğunda şaşırıyor, tıp okuduğumuzu duyduklarında daha da şaşırıyor. Okulu bitirdikten sonra bir hastane açmak istiyorum" diye konuştu. Sıdal Bostan ise, "Üçümüz de aynı koşullardan geçtiğimiz için birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Üniversite sınavı döneminde çok stresliydik. Aramızda tatlı bir rekabet de vardı" dedi. Sıralp Bostan da şunları söyledi:

"Aynı durumda aynı koşullarda yetişen üç çocuğun da aynı şekilde sınava hazırlanması stres vericiydi. Birimizin başarılı olması hepimizi tetikliyordu. Akademisyen olmak ve bilimin içinde kalmak istiyorum."

LİDER OLACAKLAR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik de, "Onlarla gurur duyuyorum. Dersleri gayet iyi. Sosyal yönden de çok iyiler. İyi bir hekim olmanın sırrı aslında insani yönünüzü de geliştirmekten geçiyor. Onlar lider olacaklar, kültür sanat yönleri gelişmiş, empati yapabilen hekimler ve iyi bilgili olmaları bizim hedeflerimizden" dedi.