AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dün CNN Türk’te yaptığı açıklamada yerel seçimlerle ilgili olarak anket ve saha çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Özhaseki özetle şunları söyledi: “Ankara ilgili kanaatler de geldi. Şahsımın da ismi geçiyor. İstanbul için de başka şehirler içinde o isimler hep geçiyor. Ortaya çıkacak bu tablo neticesinde bizim komisyonlarda görüşmeler başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da başkanlık ettiği görüşmelerde eğer bir görev verilirse herhalde arkadaşlarımızın o görevi reddetmeyecekleri kanaati bende de var.

ALLAH RIZASI İÇİN BİR GAYRETTİ

İnsanların siyasete girmekte bir hedefi vardır. Ben ideallerim için siyaset yapıyorum. Ticaret erbabıyım. Yüksek tahsilimi yaptım ama gidip kendi işletmelerimizde de senelerce ticaretle uğraşmış bir insanız. Bulunma sebebimiz sadece ama sadece Allah rızası için gayrettir. Onun dışında herhangi bir hedefim de asla yok. Burada da bir görev verilirse bu işten kaçılmaz.

GÖKÇEK, ‘PARTİMİN EMRİNDEYİM’ DEDİ

(Melih Gökçek’in MHP adaylığı konusu) Melih Bey’le görüşüyoruz. 25-30 yıllık arkadaşlığımız var. Gönlünden ne geçer, Melih bey ne hesaplar onu ben bilemem. Melih Bey bizim 20 küsür yıllık belediye başkanlığını yapmış bir arkadaşımız. Görüştüğümüzde bana söylediği ‘Ben AK Partiliyim, partimin de emrindeyim. Beyefendi ne derse onu yaparım’ gibi bir görüş oldu. Öyle bir süreçteyiz ki biz AK Parti olarak yeni adaylar bulmaya çalışıyoruz. Böyle bir süreç içerisinde ben ne bir kapıyı açabilirim ne de kapatabilirim. Bütün şehirlerde en çok oy alabileceğimiz o şehire çok faydası olabilecek liyakatli ehliyetli arkadaşlar bulmaya çalışıyoruz.”

ÜÇ DÖNEM KURALI İŞLİYOR

Aralık ayının ortasında adayları belirlemiş olacaklarının altını çizen Özhaseki üç dönem kuralına ilişkin ise “Üç dönem kuralı işliyor. Arkadaşlarımızın kendiliğinden ‘ben artık aday değilim’ demesini bekliyoruz. Ancak bazı yerlerde istisnalar olabilir” dedi.