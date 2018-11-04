Bir devir sona erdi

Ankara Valiliği, hastanenin taşınma çalışmalarından dolayı poliklinik, hasta yatış, adli vaka gibi hizmetlerin yarından itibaren verilemeyeceğini, Acil Servis’te verilen hizmetlerin de 2 Kasım saat 17.00 itibarıyla sonlandırıldığını duyurdu. Valilik, Ulus Devlet Hastanesi’nin taşınacağı yeni hizmete girecek olan Pursaklar Devlet Hastanesi’nin taşınma sürecinin ardından hizmet vereceğini de açıkladı. Taşınma süreci tamamlanana kadar vatandaşların sağlık hizmetlerini faaliyette olan diğer sağlık kurumlarından alması gerektiğini de belirten Ankara Valiliği, Pursaklar Yeni Devlet Hastanesi’nin hizmete gireceği tarihin kamuoyuna ayrıca duyurulacağını aktardı.



SSK’NIN İLK KURUMLARINDAN BİRİYDİ

Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olan Ulus Devlet Hastanesi, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) ilk kuruluşlarından biri olma özelliğini taşıyordu. 1940’lı yıllarda, hastanenin Dışkapı semtine taşınmasıyla dispanser şeklinde hizmet vermeye başlayan Ulus Devlet Hastanesi, 1956’da SSK’ya bağlı SSK Ulus Hastanesi’ne dönüştürüldü. 115 yatak kapasitesi olan hastane, 2006’da 6 bina ve 200 yatak kapasitesine ulaştı. 20 Şubat 2005’te SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devriyle Ulus Devlet Hastanesi adı altında hizmet vermeye devam etti.