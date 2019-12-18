Bir berber bir berbere 500 metre mesafede olsun

Her önüne gelenin istediği gibi berber açmasının haksız rekabet oluşturduğuna dikkat çeken Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, berberlerle ilgili dikkat çeken önerilerde bulundu. İki berber arasında 500 metre mesafe ve nüfusa göre berber olması gerektiğini ifade eden Kara şunları söyledi:

AÇMAK İSTEYEN ÖNCE BİZE GELSİN

“Şu anda bize kayıtlı 3 bin, 200-250 tane de Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı olmak üzere toplamda 3 bin 250 tane berber var. Berber dükkânı açmak isteyen kişi önce vergi dairesine gidiyor kaydoluyor, ardından odalar birliğine gidiyor, üçüncü olarak bizim odamıza geliyor. Vergi levhasını almış herkese kayıt yapmak zorundayız. Biz böyle olmasını istemiyoruz, önce vergi dairesine değil bize gelirlerse daha iyi olur. Odadan onay alarak kayıtlarını yaptırırlarsa sistem daha sağlıklı işler. Berberlerin ilk kayıtlarını biz yapalım. Her önüne gelen istediği gibi berber açmasın.

HAKSIZ REKABETİ DOĞURUYOR

Nüfusa göre berber olsun istiyoruz. İlk kayıtta bize gelirlerse biz nüfusun yoğunluğuna göre gözden geçiririz orada açıp açmayacağına, mesafesine biz karar veririz, kimse mağdur olmaz. Küçük esnafı korumak için berberlerin arasına kesinlikle mesafe konulması gerekiyor. Aynı apartmanın altında iki tane berber olan yerler var. Biz böyle berber istemiyoruz. Bir berberle bir berber arasına kesinlikle 500 metre mesafe konulmalı. Örneğin küçük bir ilçede iki tane berber olması gerekirken 10 tane oluyor. Bu da haksız rekabeti doğuruyor. Birbirlerinin kazançları düşüyor.”

ESNAF DAHA ÇOK KAZANIR

Bu durumun önüne geçildiğinde berber esnafının daha çok kazanacağını belirten Kara, “Kimse de tek çalışmak zorunda kalmaz. Berberlerde daha iyi hizmet edilir, salonlarda müşteri daha iyi hizmet alabilir. Diğer türlü gelen müşteriye çay verecek eleman bile olmuyor. Berberler bu konuda düzenleme yapılmasını, adım atılmasını istiyor, tek kurtuluşumuz bu. Bizim ayrıca her semtte iş yeri denetleme ekibimiz var. Bunlar devamlı çalışıyorlar. Ankara Berberler Odası olarak yeni açılan dükkânları kaçak durumda olmasınlar diye denetim altında tutuyoruz. Sahada sürekli bir denetim de var” dedi.