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Ankara Haberleri: Bir babanın en zor anı

ANKARA HABERLERİ

Bir babanın en zor anı

İHA
17.07.2019 - 13:41Son Güncelleme :

Sincan Andiçen Mahallesi Uğur Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İddiaya göre, doğalgaz kaçağından kaynaklı patlama ile çıkan yangında alevlerin arasında kalan eşi Şenay Aydın ve büyük kızı Ebrar'ı (9) kurtaran Ramazan Aydın, korkudan saklanan küçük Zeynep'i (6) yoğun dumandan dolayı bulamadı.

İHA

Küçük kızı Zeynep'i kurtarmak için tekrar alevlerin arasına giren baba, yoğun dumandan etkilenerek kızıyla birlikte evin içerisinde bayıldı. İtfaiye ekipleri içeride bayılan baba ve kızını kurtarırken sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Recep Aydın ile kızı Zeynep'in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir babanın en zor anı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir babanın en zor anı haberi güncellenecektir.

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