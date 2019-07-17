Bir babanın en zor anı

Küçük kızı Zeynep'i kurtarmak için tekrar alevlerin arasına giren baba, yoğun dumandan etkilenerek kızıyla birlikte evin içerisinde bayıldı. İtfaiye ekipleri içeride bayılan baba ve kızını kurtarırken sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Recep Aydın ile kızı Zeynep'in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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