Bir ayda 64 milyon transfer yapılmış

Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanın yanı sıra yüklü miktarda paraya el kondu. Suç örgütü üyelerince kullanılan bilgisayarlarda, örgüt yapılanmasına ait şema ile para akışına ve toplanan paraların günlük tutarlarının tutulduğu muhasebe kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtlara göre, örgütün bir ayda yaklaşık 64 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.



YURT DIŞINA KAÇIRILMIŞ

Üçüncü kişilerin hesaplarında toplanan bu paranın, yine farklı kişilerin üzerine kurulan şirketlere aktarılıp ticari amaçla kazanılmış gelir gibi gösterildiği, İstanbul'da örgüte ait kuyumcu ve döviz bürosuna gelen söz konusu paranın, son olarak dövize çevrilip ya da Bitcoin satın alınarak yurt dışına kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, kendi yazılımcıları tarafından gerçekleştirilen ödeme araçlarının lisansı ve yeni bir elektronik ödeme şirketinin kuruluşu için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na da müracaat ettikleri bilgisine ulaşıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen örgüt yöneticisinin kimlik bilgileri de belirlendi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.