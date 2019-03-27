Binlerce dükkân var Kızılay yaşamalı

Önceki akşam katıldığı bir televizyon programında konuşan Yavaş, özetle şunları söyledi:

“Kızılay’da birçok iş yeri var. Bunların dış cephelerinin yenilemek, bir de büyük bir katılımla referandum suretiyle, sadece toplu taşıma araçlarına açmayı düşünüyoruz. Bunu esnaf ve vatandaş kabul ederse yapacağız elbette. Buradaki amaç, Kızılay’da binlerce dükkan, binlerce de alternatif var. İnsanlar açık havada istedikleri gibi alışveriş yapabilecekler. Kızılay, Ulus buralar bizim için önemli. Bu alanlar, bizim çöküntüye bırakabileceğimiz alanlar değil. Buralar Ankara’nın tarihi. Kızılay’ın yaşaması gerekiyor.

HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ

Bu seçimlerde savaşa gider gibi gidiyoruz ama biz farkımızı göstereceğiz. Seçimi kazandığımız akşam zafer kazandık demeden bize yakışan bir şekilde tüm Ankaralıları kucaklayacağız. Ankara’da kirli siyaseti yerin altına gömeceğiz. Biz iş başına geldikten sonra sadece belediye işini yapacak. Bana projesi yok diyorlar. Sorunlar belli. Ekonomik kriz var. Yapacağımız yardımları, Ankara ekonomisini kalkındıracağımız projeleri anlatıyoruz ama projesizlikle suçlanıyorum. Kendisi çıkıyor, Mavi Plaj projesinden bahsediyor. İnsanlara söylüyorum bunu, tabii haklı olarak vatandaş gülüyor.”

‘OYUMU SİZE ATACAĞIM’

BBP’Lİ ADAYDAN YAVAŞ’A DESTEK

Öte yandan Yavaş, dün de Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Yavaş’ı merkezin girişinde karşılayan BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yücel, “Yazıcıoğlu’nun alperenlerinden, gençlerinden, davasının arkasından giden ülkücü alperenlerden biri olarak size yapılan zulmü kabul etmiyorum kendi adıma. Umut ederim hakkınızda hayırlı olsun. Bir ülkücü, bir alperen, Muhsin Yazıcıoğlu’nun talebesi olarak da canı gönülden sizin kazanmanızı isterim. Şahsen oyumu size atacağım. Sizin bir Ankaralı, hemşehrili, ülkücü olmanız bizleri rahatlatıyor. Oyumuzun rengi de buradan geliyor zaten” ifadelerini kullandı.

‘EVREN’İ UNUTMUŞLAR’

Seçim çalışmaları kapsamında Evren ve Şereflikoçhisar’da vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, şöyle konuştu: “Evren, Ankara’ya en uzak ilçe, Ankara’yı yönetenlerin gönlünde de uzak kalmış. Sadece seçim zamanı gelip oy istiyorlardı. Ankara’yı yönetenler, Evren’i unutmuş. Hayatlarında Evren’i mi duydular? İnşallah bize nasip olacak bu görev. Evren’i de öncelikli hizmet listesine aldık. Biz istiyoruz ki yatağa aç insan girmesin, okumayan genç kalmasın. Değişecek kardeşim, o koltuk. Bu Ankaralı kardeşiniz o koltuğa oturacak. Seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Var mı böyle bir şey? İnşallah seçimi kazanıyoruz. Biz Ankara’da seçimi alacağız.”