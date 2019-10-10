Bininci kök hücre nakli

Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi’nde bininci nakil sevinci yaşanıyor. Merkezde, 10 yıllık sağ kalım oranı yüzde 60’ların üzerine çıktı. Konuyla ilgili konuşan Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kök Hücre Nakli Merkezi Başkanı Fevzi Altuntaş şunları söyledi: “Kök Hücre Nakli Merkezi Türkiye’nin en büyük merkezlerinden birisi durumunda. Merkezimizde yılda 100’ün üzerinde otolog, allojenik, akraba dışı, kordon ve haploidentik kök hücre nakli yapılıyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi merkezimizde de 10 yıllık sağ kalım oranları yüzde 60’ları geçti.

İVME KAZANDIK

Türkiye’de son yıllarda kemik iliği nakli hem nitelik hem de sayısal bakımdan ivme kazandı. 2019 yılı itibarı ile ülkemizde 5 bin civarı nakil yapılıyor. Son 20 yılda nakil merkezi sayısı 8 kat, nakil sayısı ise 16 kat arttı. Günümüzde 90’ın üzerinde nakil merkezi ve uluslararası akredite merkezlerimiz mevcut. Geçmişte kan kanseri hastaları tedavi için yurt dışına giderken, artık ülkemize binlerce hasta şifa aramaya geliyor. Hastalarımızın yüzde 10’u yabancı uyruklu, 4 kıta 21 ülkeden hasta kabul ediyoruz. Hatta yurt dışında kemik iliği nakli merkezleri kurulması ve nakillerin yapılması için eğitimler veriyor ve danışmanlık yapıyoruz.

12. SIRADAYIZ

TÜRKÖK, gönüllü kök hücre bağışçılığında 53 ülkedeki 100 banka arasında 12. sırada. Ekim ayı itibarıyla dünya kemik iliği bankasında 35 milyonun üzerinde kayıtlı verici var. TÜRKÖK’de ise bu sayı 424 bin 999. TÜRKÖK bin 500 nakil hastasına verici oldu. Türkiye’de kardeş vericisi olmayanların yaklaşık yüzde 60’ına, TÜRKÖK aracılığıyla uyumlu verici bulabiliyoruz. Bunu yurt dışından sağladığımız kök hücrelere göre 5’te 1 oranında daha düşük bir maliyetle yapıyoruz.”

KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ

Akademik Kapsamlı Kanser Merkezi projesi kapsamında; kök hücre nakli hemşireliği, kemik iliği nakli sonrası rehabilitasyon, psikoonkoloji, klinik eczacılık ve ilaç danışmanlığı, onkolojik sosyal hizmetler, uğraş terapileri, klinik araştırmalar, multidisipliner çalışmalar, iyi klinik uygulamalar, kanser okulu, sürekli eğitim, eğitim hemşireliği, survivorship programları, şefkat eli mağazası, şefkat evi kreşi, bir hayalim var uygulamaları hayata geçirildi.