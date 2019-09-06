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Ankara Haberleri: ‘Bindi indi’ Ankara’ya da geldi

ANKARA HABERLERİ

‘Bindi indi’ Ankara’ya da geldi

Doğahan GİRİTLİOĞLU
06.09.2019 - 15:30Son Güncelleme :

İstanbul’da taksilerde uzun süredir uygulanan ‘bindi indi’ tarifesi artık Ankara’da da uygulanacak. Bu yıl ilk kez geçerli olacak uygulamanın ücreti 10 TL olarak belirlendi. Öte yandan taksilerdeki zamlı tarife de dün gece itibarıyla yürürlüğe girdi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Başkent’te Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın belirlediği zamlı tarifeyi Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onaylamasının ardından taksi ücretlerine yapılan zam, dün akşam itibarıyla yürürlüğe girdi. Akşam saatlerinde taksimetrelerinin yazılımını güncellemeye başlayan taksiciler, yolcularını zamlı tarifeyle taşımaya başladı. Yeni tarifeyle taksimetre açılış ücreti yüzde 15 zamla 4 TL’den 4.60 TL’ye, kilometre başı ücret ise yüzde 13 zamla 3 TL’den 3.40 TL’ye yükseldi. Taksilerde özellikle kısa mesafelerde yolcu alınmamasına çözüm olarak getirilen bindi-indi ücreti de bu yıl ilk kez Ankara’da 10 TL olarak uygulanmaya başladı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, “Hem vatandaşı hem taksiciyi mağdur etmeyecek ücret 10 TL olarak belirlendi” dedi. Yiğiner şunları söyledi:

‘Bindi indi’ Ankara’ya da geldi

ESNAF KISA MESAFEDEN RAHATSIZ

“10 TL altında ne yazarsa yazsın, 5-6 lira da yazsa Ankara’da taksiye binen vatandaşlarımız ‘bindi indi’ ücreti olarak 10 lira verecek. Kısa mesafe problemlerinin önüne geçmek adına böyle bir uygulama İstanbul’da 13 TL olarak uygulanıyor. Bu sene ilk defa Ankara’da da başladı. Esnaf arkadaşlar kısa mesafede rahatsız oluyorlar. Bazen öyle durumlar oluyor ki; bir iki saat durakta bekleyen bir esnaf, müşterisini aldıktan 200 metre sonra indirmek durumda kalıyor.

4-5 GÜNDE HEPSİ GÜNCELLENECEK

Müşterisinin hastası da olabilir, acil bir durumu da. İki tarafı da mağdur etmemek için böyle bir karar aldık. Hem vatandaşı hem taksiciyi mağdur etmeyecek ücret olarak 10 lira belirlendi. Dün akşam saat 20.00 itibarıyla taksimetresine yazılım yapan esnafımız zamlı çalışmaya başladı. Oda denetiminde bu yazılımlar gerçekleştirilecek. Biraz zaman alacak ama 4-5 gün içinde hepsini bitiririz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Bindi indi’ Ankara’ya da geldi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Eylül 2019 tarihinde saat 15 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Bindi indi’ Ankara’ya da geldi haberi güncellenecektir.

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