Kanunda belirtilen şartları taşımayan, satış izni ve sağlık koşullarını göz önünde bulundurmadan satış yapan seyyar satıcılara gerekli yaptırımları uygulayan zabıta ekipleri, bin adet terazi ve 500 adet ses cihazına el koyarak imha etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekonominin can damarı esnafımızın haklarını korumak zorundayız. Ayrıca vatandaşımızın sağlıklı ürünler tüketmesini istiyoruz. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bin terazi imha edildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Eylül 2019 tarihinde saat 10 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bin terazi imha edildi haberi güncellenecektir.