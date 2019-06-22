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Ankara Haberleri: Bin dolar ödemişler

ANKARA HABERLERİ

Bin dolar ödemişler

Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/DHA
22.06.2019 - 15:17Son Güncelleme :

Ankara’da polisin bir minibüste yaptığı kontrolde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 26 kaçak yakalandı. Önce İstanbul’a daha sonra da Avrupa’ya geçmeyi planlayan kaçakların, bunun için insan kaçakçılarına kişi başı bin dolar para ödediği öğrenildi.

Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Gölbaşı’ndaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri Şanlıurfa plakalı minibüsü durdurdu. Polis ekipleri, minibüste 1 Togo, 1 Sierra Leone, 8 Pakistan ve 16 Afgan uyruklu göçmen olduğunu tespit etti. Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 26 kaçak ile organizatör Gulam Sagi ve araç sürücüleri Dursun Ç. ile Mehmet Ali Ç. gözaltına alındı. ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan şüpheli olarak ifadeleri alınan Gulam Sagi ve araç sürücüleri Dursun Ç. ile Mehmet Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kaçaklar ise ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bin dolar ödemişler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2019 tarihinde saat 15 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bin dolar ödemişler haberi güncellenecektir.

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