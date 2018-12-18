Bilkent’te kabul hedefi 15 Mart

Altı aydır bununla ilgili testler yapılıyor. Burası çok büyük bir hastane. Kabul süreçlerini düşündüğümüzde Şubat 15 ile Mart 15 arası gibi bir tarihte devirler olabilir” dedi. Hastaneyi Sağlık Bakanlığı’nın yöneteceğini kaydeden Çeçen, “Biz kullanım bedeli alacağız. Bir de güvenlik, yemek, sterilizasyon gibi kısımlarda olacağız. 5 yıl için hizmet kısmında olacağız. Ondan sonra ‘gel’ derlerse geliriz, ‘git’ derlerse gideriz. Sağlık Bakanlığı da Bilkent Şehir Hastanesi kampüsüne taşındı. Bakanlık 11 ayrı birimde görev yapıyordu. Şu anda piyasaya ödediği kiranın üçte birini bize ödüyor. Hastanede de aynı durum söz konusu. 25 yılın sonunda binayı yenilenmiş olarak tertemiz bir şekilde vereceğiz” ifadelerini kullandı.

KEŞKE GARANTİLER KALDIRILSA

Şehir hastaneleriyle ilgili tartışmalara da tepki gösteren Çeçen şunları söyledi:

“Belli hizmetlerde garanti var. Ama Mersin’de mesela o garantileri hiç kullanmadık ve garanti rakamı geçilince, o işlem için ödenen rakam düşüyor. Devletin lehine olan bir düzenlemeyi, aleyhteymiş gibi kullanıyorlar. Belli bir kesim bu projelere karşı. Ağızlarında da garanti... Keşke garantiler kaldırılsa.”

GÜNLÜK 100 BİN HASTAYA HİZMET

Bilkent Şehir Hastanesi, 9 ayrı ana binadan oluşan bir kampüste faaliyet gösterecek. Hastanenin 904 poliklinik odası, 259 poliklinik destek odası bulunuyor. Günlük 40 bin poliklinik hastanın tedavi edileceği hastane, günde 100 bin hastaya hizmet verecek. 131 ameliyathanesi bulunan hastanede, günlük 650 ameliyat yapılması bekleniyor. Hastane, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyor. Hastane, dünya genelinde ise büyüklük açısından üçüncü sırada bulunuyor.