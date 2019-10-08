Beytepe’ye beş otobüs

21 körüklü otobüsün dışında ücretsiz beş solo otobüs, haftanın yedi günü 06.30-20.00 saatleri arasında Çayyolu Metrosu çıkışından kampüs içine ücretsiz öğrenci taşıyacak. Uygulamanın ilk gününde ücretsiz otobüsleri kullanan öğrencilerden İrem Aslan “Çok yerinde bir karar oldu. Ring otobüslerinin sırasını beklemek bizim için eziyet haline geliyordu” derken, Gizem Müslüm ise “Benim çok hoşuma gitti. Çünkü öğrencilerin maddi imkanları zaten sınırlı. Bu ücretsiz otobüs uygulaması öğrenciler açısından çok iyi” diye konuştu. 60 TL ve 200 binişlik öğrenci abonman kartı uygulamasının da 20 Ekim’de başlayacağı belirtildi.

ELEKTRONİK İMZA EĞİTİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bundan sonra tüm yazışmalarda ıslak imza yerine elektronik imza kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından daire başkanları, müdürler ve personele “e-imza” eğitimi verildi. Yeni uygulama sayesinde kağıt tasarrufu, hız ve iş verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bilgi İşlem Daire Başkanı Ulaş Altun, “E-imza güvenlik kadar gizliliği, kimlik doğrulamayı, veri bütünlüğünü ve inkar edilmezliği sağlayacak. Uygulama aynı zamanda bir kurumun şeffaflığına, hesap verilebilirliğine, anlık ve geriye dönük veri oluşturmasına da katkıda bulunacak” dedi.