Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Beytepe’ye beş otobüs

Ankara Haberleri: Beytepe’ye beş otobüs

ANKARA HABERLERİ

Beytepe’ye beş otobüs

Hürriyet Haber
08.10.2019 - 09:28Son Güncelleme :

EGO Genel Müdürlüğü, günlük ortalama 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ne ücretsiz beş solo otobüs hizmeti vermeye başladı.

Hürriyet Haber

21 körüklü otobüsün dışında ücretsiz beş solo otobüs, haftanın yedi günü 06.30-20.00 saatleri arasında Çayyolu Metrosu çıkışından kampüs içine ücretsiz öğrenci taşıyacak. Uygulamanın ilk gününde ücretsiz otobüsleri kullanan öğrencilerden İrem Aslan “Çok yerinde bir karar oldu. Ring otobüslerinin sırasını beklemek bizim için eziyet haline geliyordu” derken, Gizem Müslüm ise “Benim çok hoşuma gitti. Çünkü öğrencilerin maddi imkanları zaten sınırlı. Bu ücretsiz otobüs uygulaması öğrenciler açısından çok iyi” diye konuştu. 60 TL ve 200 binişlik öğrenci abonman kartı uygulamasının da 20 Ekim’de başlayacağı belirtildi.

ELEKTRONİK İMZA EĞİTİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bundan sonra tüm yazışmalarda ıslak imza yerine elektronik imza kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından daire başkanları, müdürler ve personele “e-imza” eğitimi verildi. Yeni uygulama sayesinde kağıt tasarrufu, hız ve iş verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bilgi İşlem Daire Başkanı Ulaş Altun, “E-imza güvenlik kadar gizliliği, kimlik doğrulamayı, veri bütünlüğünü ve inkar edilmezliği sağlayacak. Uygulama aynı zamanda bir kurumun şeffaflığına, hesap verilebilirliğine, anlık ve geriye dönük veri oluşturmasına da katkıda bulunacak” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Beytepe’ye beş otobüs hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ekim 2019 tarihinde saat 09 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Beytepe’ye beş otobüs haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Muhtarlara çalışma ofisi

Muhtarlara çalışma ofisi

571 konut temizlendi

571 konut temizlendi

Herkesin dikili bir ağacı olsun

Herkesin dikili bir ağacı olsun

Destek gelmezse aday değilim

Destek gelmezse aday değilim

Sokak hayvanları sahipsiz değil

Sokak hayvanları sahipsiz değil

Endüstri 4.0’a uygun tesis

Endüstri 4.0’a uygun tesis

Marketlere sınırlandırma getirilmeli

Marketlere sınırlandırma getirilmeli

Çevre denetimlerinde en büyük ceza Ankara’ya

Çevre denetimlerinde en büyük ceza Ankara’ya

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

08 Ekim 2019, Salı
  • İmsak
    05:21
  • Güneş
    06:44
  • Öğle
    12:41
  • İkindi
    15:54
  • Akşam
    18:29
  • Yatsı
    19:46
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.