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Ankara Haberleri: Beytepe Yolu’nda ters yöne çare bulundu

ANKARA HABERLERİ

Beytepe Yolu’nda ters yöne çare bulundu

Hürriyet Haber
04.02.2019 - 14:29Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın defalarca gündeme getirdiği Bilkent Şehir Hastanesi’nin etrafındaki yollarla ilgili sorunlardan biri çözüldü.

Hürriyet Haber

Daha önce okurlarımız Elmre Çetiner, Veysi İşler ve Zeki Acar tarafından dile getirilen Beytepe Yolu’na giriş kısmında düzenleme yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun ortasında bulunan ve araçların ters yöne girmesine neden olan tepeyi kaldırdı. Aynı alana asfalt dökülerek sürücüleri yanıltan yol düzeni iyileştirildi. Sorunu yaklaşık 9 aydır takip eden okurumuz Emre Çetiner yapılan düzenleme ile ilgili şunları söyledi:

TERS YÖNÜ ÖNLEYECEK

“Beytepe’den merkez yöne inişte bir yol sağa bir yol sola dönüyordu. Ortada ise tam kavşağın ortasında bir tepe vardı. Yapılan çalışma ile bu tepe yıkılmış ve oraya asfalt dökülmüş. Yeni düzenleme ile Beytepe’den gelip merkez yöne gidenler ortadan geçiyor, tersi istikametten gelenler de kavşağa bağlanabiliyor. Yoğun saatlerde yine sorun yaşanacaktır ancak Büyükşehir’in gerçekleştirdiği düzenleme sürücülerin ters yöne girmesini önleyecek.”
Bilkent Şehir Hastanesi etrafına inşa edilen yollarda sürücülere zor anlar yaşatan Beytepe dönüşü, Hürriyet Ankara’nın Burada Okur Yazar köşesinde 25 Haziran 2018’de ‘Bilkent’in bitmeyen yol çilesi’, 12 Kasım 2018’de ‘Labirent gibi’ ve 14 Ocak’ta ‘Tek çare ters yön’ başlıkları ile gündeme gelmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Beytepe Yolu’nda ters yöne çare bulundu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Şubat 2019 tarihinde saat 14 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Beytepe Yolu’nda ters yöne çare bulundu haberi güncellenecektir.

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