Beytepe Yolu’nda ters yöne çare bulundu

Daha önce okurlarımız Elmre Çetiner, Veysi İşler ve Zeki Acar tarafından dile getirilen Beytepe Yolu’na giriş kısmında düzenleme yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun ortasında bulunan ve araçların ters yöne girmesine neden olan tepeyi kaldırdı. Aynı alana asfalt dökülerek sürücüleri yanıltan yol düzeni iyileştirildi. Sorunu yaklaşık 9 aydır takip eden okurumuz Emre Çetiner yapılan düzenleme ile ilgili şunları söyledi:

TERS YÖNÜ ÖNLEYECEK

“Beytepe’den merkez yöne inişte bir yol sağa bir yol sola dönüyordu. Ortada ise tam kavşağın ortasında bir tepe vardı. Yapılan çalışma ile bu tepe yıkılmış ve oraya asfalt dökülmüş. Yeni düzenleme ile Beytepe’den gelip merkez yöne gidenler ortadan geçiyor, tersi istikametten gelenler de kavşağa bağlanabiliyor. Yoğun saatlerde yine sorun yaşanacaktır ancak Büyükşehir’in gerçekleştirdiği düzenleme sürücülerin ters yöne girmesini önleyecek.”

Bilkent Şehir Hastanesi etrafına inşa edilen yollarda sürücülere zor anlar yaşatan Beytepe dönüşü, Hürriyet Ankara’nın Burada Okur Yazar köşesinde 25 Haziran 2018’de ‘Bilkent’in bitmeyen yol çilesi’, 12 Kasım 2018’de ‘Labirent gibi’ ve 14 Ocak’ta ‘Tek çare ters yön’ başlıkları ile gündeme gelmişti.