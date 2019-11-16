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Ankara Haberleri: Beypazarı’nın yaşayan müzeleri

ANKARA HABERLERİ

Beypazarı’nın yaşayan müzeleri

Hürriyet Haber
16.11.2019 - 14:59 |Son Güncelleme :

Başkent’in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’ndaki müzeler, Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş değerleriyle ziyaretçilerini tarihin derinlilere doğru yolculuğu çıkartıyor.

Hürriyet Haber

Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş yapıları Beypazarı’ndaki müzelerde sergileniyor. Geleneksel mimariye sahip yapılar, tarihi sokaklar, camiler, hanlar ve hamamlar, Beypazarı’nda ziyaretçilerini bekliyor. İlçede Yaşayan Müze, Yaşayan Köy Anadolu Açık Hava Müzesi, Türk Hamam Müzesi, Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi ve Beypazarı Kent Tarihi Müzesi olmak üzere beş müze bulunuyor.

GELENEKSEL MİMARİ ÖRNEKLERİ

İlçenin son müzesi olan Yaşayan Köy Anadolu Açık Hava Müzesi’nde geleneksel mimari meraklıları için ‘düğmeli ev’, ‘gözdolma ev’, ‘kerpiç ev’ gibi örnekler bulunuyor. Müzede ayrıca çamaşırhane, pekmezlik, taş fırın gibi detayların yanı sıra, geleneksel çocuk oyunları ve yeme-içme alanı da bulunuyor. Oğlaklar, kazlar, hindiler, tavus kuşları, ördekler ve tavuklar müze ziyaretçilerine eşlik ediyor.

ÖNCE ÖĞREN  SONRA SÜSLE

İlçenin öne çıkan bir diğer müzesi ‘Yaşayan Müze’ ise 20’nci yüz yılın başlarında inşa edilmiş tarihi bir yapıda misafirlerini ağırlıyor. Anadolu kumaşlarının nasıl süslendiği, süslemede kullanıla motiflerin ne anlam taşığı gibi konularda bilgi sahibi olma fırsatı yakalıyor. Ziyaretçiler öğrendiği motiflerle gezinin sonunda kumaş da süsleyebiliyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Beypazarı’nın yaşayan müzeleri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Kasım 2019 tarihinde saat 14 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Beypazarı’nın yaşayan müzeleri haberi güncellenecektir.

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