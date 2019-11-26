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Ankara Haberleri: Beypazarı’nda nar yetişiyor

ANKARA HABERLERİ

Beypazarı’nda nar yetişiyor

Murat YILMAZ
26.11.2019 - 09:09 |Son Güncelleme :

Belediyenin Beypazarı’nın Kuyucak Mevkisi’ne kurduğu meyve bahçesinde nar, kestane, zeytin gibi ürünler yetiştiriliyor. Başkan Tuncer Kaplan, “Üretimle ilgili sonuçları aldığımızda hemşehrilerimizi çağıracağız; ‘Buyurun gelin biz burada bu ürünleri yetiştiriyoruz, böyle bir kalite elde ettik siz de yapın’ diyeceğiz” dedi.

Murat YILMAZ

Havuç başta olmak üzere birçok sebze çeşidi üretimiyle Türkiye’de öncü olan Beypazarı’nda belediyenin 120 dönümlük alana kurduğu örnek meyve bahçesi, ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Kuyucak Mevkisi’ndeki bahçede nar, kestane, zeytin gibi ürünler de yetiştirdiklerini belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Buradan meyve üretimi ile ilgili sonuçları aldığımızda hemşehrilerimizi çağıracağız; ‘Buyurun gelin biz burada bu ürünleri yetiştiriyoruz, böyle bir kalite elde ettik siz de yapın’ diyeceğiz” dedi. Başkan Kaplan bahçedeki çalışmaları Hürriyet Ankara’ya anlattı:

Beypazarı’nda nar yetişiyor

TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ YERE SAHİP

“Bizim buradaki ana sektörümüz tarım. Tarım olmazsa bizde hiçbir şey olmaz. Beypazarı, özellikle sebze üretiminde Türkiye’de çok önemli bir yere sahip. Bir marka. Bizim tarım potansiyelimizin bu muhteşemliğinin yanında meyvemiz yok denecek kadar az. İlçemizin tarımsal ürün yelpazesini genişletmeyi hedefleyerek meyve bahçemizi oluşturduk. Dört farklı üzüm, elma, armut, erik, şeftali, kiraz, kayısı gibi birçok meyve çeşidimiz var. Ayrıca nar, kestane, zeytin ve ceviz de yetiştiriyoruz. Meyve bahçemizdeki çalışmalara 2015’te başladık, 2016’da ilk fidanlarımızı diktik.

MEYVE ÜRETİMİNDE MARKA HEDEFİ

3 yıldır ürün alıyoruz. Bin 100 metre yükseklikte, 80 dönümlük bir bahçemiz daha var. Orada da ayva, kiraz gibi meyvelerin çeşitlerini deniyoruz. Rakıma göre hangisinin daha verimli olduğunu belirliyoruz. İlk çıkan ürünler deneme ürünler. Cevizli sucuk yaptık, pekmez ürettik. Burada yetişen ürünleri öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere gönderdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Beypazarı’nı meyve üretiminde de marka yapmak istiyoruz. Bölgenin hibe edilecek domates, biber, patlıcan gibi fidelerini de buradan biz dağıtacağız. Çilek de yetiştireceğiz. Beypazarı’nda çilek üretimi yok ama örnek olalım istiyoruz.”

Beypazarı’nda nar yetişiyor

Başkan Tuncer Kaplan, Beypazarı Belediyesi Meyve Bahçesi’ni Hürriyet Ankara Muhabiri Murat Yılmaz’a gezdirdi.

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