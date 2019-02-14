Beypazarı ile Kayseri mukayese edilir mi?

Mamak’ta dün katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın kalkınması için gece gündüz mücadele verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“AK Parti döneminde Mamak gerçekten büyük bir dönüşüm yaşadı. Eskiden Mamak denilince akla umutsuzluk, sefalet ve çaresizlik gelirdi. Mamak’a da Ankara’ya da yakışmayan o görüntülere büyük oranda son verdik, daha bitmedi, yapacağımız daha çok şeyler var. Bir dönem gecekonduların kapladığı alanlarda bugün modern binalar, tesisler yükseliyor. Mamak günden güne Ankara’nın en gözde ilçelerinden biri haline geliyor. Mamak artık çaresizlik değil, umut, başarı, gelişme, değişim demek.

ANKARA’NIN EN GÜZEL MİLLET BAHÇESİ

Mamak Belediyemiz toplam yatırım bedeli 74.5 trilyon lira olan 11 projeyle, yine yatırım bedeli 43.5 trilyon lira olan 169 parkı ilçemize kazandırdı. Ankara Valiliği’miz de yatırım bedeli 33 milyon liraya yaklaşan 4 eğitim kurumunu siz Mamaklı kardeşlerimin ve evlatlarımızın istifadesine sundu. Tüm etapları tamamlandığında 2 milyon metrekareyi geçecek Üreğil Millet Bahçesi’nin ilk etabı yaklaşık 250 bin metrekareden oluşuyor. Burada Ankara’nın en güzel millet bahçesi yapılıyor. Mamaklı kardeşlerim burada yeşilin ve mavinin arasında temiz bir ortamda sevdikleriyle beraber güzel vakit geçirebilecek. Mamak’ın kalkınma yolunu sürdürebilmesi için 31 Mart kavşağını da başarıyla dönmemiz gerekiyor.

ANKARAY VE METROYU UZATIYORUZ

Ankaray’ı ve metroyu daha da uzatıyoruz. AŞTİ ve ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı hattı, Dikimevi ile Nata Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattı ile Ankarayı toplam 15 kilometre uzatacağız. Böylece Mamak’ı diğer ilçelerimizle raylı sistem vasıtasıyla bağlamış olacağız. Biz 16 yıl boyunca sadece eserlerimizle konuştuk. Ankaralı kardeşlerimizden aldığımız güçle yolumuza devam ettik. Şimdi çok daha güçlü, tecrübeli, donanımlı bir şekilde tekrar yola revan olmak istiyoruz. Ankara’da Büyükşehir için belediyecilik konusunda kendini ispatlamış marka bir ismi Mehmet Özhaseki kardeşimizi aday gösterdik. Mehmet Özhaseki kardeşimin başarılarını Kayseri’ye, Kayserililere sorun onlar size anlatsın. Şimdi bu büyük birikim ve vizyonunu Ankara’ya kazandırıyoruz.

21. YÜZYILIN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ

Muhatabı, rakibi kim. Bundan önce de girdi kazanamadı. Daha önce neredeydi? Beypazarı. Ya Beypazarı ile Kayseri mukayese edilir mi. Birisi Büyükşehir, birisi de Ankara’nın kenarında bir ilçemiz. Bir yerde tecrübe, öbür yerde maalesef tecrübeden uzak bir yapı. Mehmet Özhaseki kardeşim bir taraftan ilçe belediyelerimiz diğer taraftan el birliğiyle çalışacak inşallah Ankara’yı 21. yüzyılın başkenti yapacağız. Hükümet olarak Ankara ve Mamak’a hizmet mücadelelerinde kendilerini en güçlü şekilde destekleyeceğiz. El ele vererek cumhuru Ankara’da yerel yönetimde iktidara getirmemiz lazım. İktidarda da biz varız, bütünleşeceğiz. El ele vereceğiz kapı kapı dolaşacağız ve inşallah 31 mart akşamı cumhuru taçlandıracağız.”