Beyin ölümleri bağışa dönüşsün

Ankara Şehir Hastanesi'nin 20 Şubat tarihinde ilk karaciğer naklini yaptığını belirten Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, “Hastanede yaklaşık 700 yoğun bakım yatak kapasitesi var. İstatistiklere göre her yıl bir yoğun bakım yatağında bir beyin ölümü gerçekleşiyor. Bizim ana hedeflerimizden biri, bu ortalama istatistiksel veriler gerçekleştiğinde elimize gelecek 700 beyin ölümünden en üst düzeyde faydalanmak” dedi. Hastaneden çıkması öngörülen 700 beyin ölümünün olabilen en yüksek kısmını bağışa dönüştürmek ve toprak altında bu organların çürümesine müsaade etmeyip, insanlara yeni canlar vermesini sağlamak istediklerini ifade eden Surel, şunları söyledi: “Yoğun bakım süreçlerinde bulunan hasta ile hasta yakınlarına da organ bağışının önemini anlatmak ve kendilerine hem maddi hem manevi destek olabilmek adına ‘Organ nakli ve organ bağışı bilinçlendirme ve yoğun bakım hastalarına destek birimi’ oluşturma çabası içindeyiz.”

BİZDEKİ ORAN MİLYONDA 6

Organ nakli ve süreçleri hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise hastanede bugüne kadar 3 kalp, 6 akciğer, 11 karaciğer ve 27 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Hedefimiz, beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan organ naklinin yapılması. Dünyada ve Avrupa'nın belli merkezlerinde bu oran milyonda 40'lara kadar ulaşmışken bizde milyonda 6 civarında. Amacımız bu oranı artırmak" dedi. Organın kime, ne zaman lazım olabileceğinin belli olmadığını söyleyen ve organ naklinin önemini vurgulayan Bostancı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Organ bağışı candan cana yapılan bir sadakadır" sözünü hatırlattı. Nakil süreçlerini yönetmek için 131 ameliyathanenin yanı sıra müstakil servis ve yoğun bakımlara sahip olan Ankara Şehir Hastanesi’nde, 6 ay içinde toplam 47 organ nakli gerçekleştirildi. 6 ay içinde 18 yabancı uyruklu hastaya da nakil işlemi uygulandı.