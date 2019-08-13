Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Beyin ölümleri bağışa dönüşsün

Ankara Haberleri: Beyin ölümleri bağışa dönüşsün

ANKARA HABERLERİ

Beyin ölümleri bağışa dönüşsün

Mustafa APAYDIN-Neşra DURMAZ/İHA
13.08.2019 - 14:19Son Güncelleme :

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, organ naklinin önemine değinerek, “Amacımız beyin ölümlerinin en yüksek kısmını bağışa dönüştürmek ve toprak altında bu organların çürümesine müsaade etmeyip insanlara yeni canlar vermesini sağlamak” diye konuştu.

Mustafa APAYDIN-Neşra DURMAZ/İHA

Ankara Şehir Hastanesi'nin 20 Şubat tarihinde ilk karaciğer naklini yaptığını belirten Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, “Hastanede yaklaşık 700 yoğun bakım yatak kapasitesi var. İstatistiklere göre her yıl bir yoğun bakım yatağında bir beyin ölümü gerçekleşiyor. Bizim ana hedeflerimizden biri, bu ortalama istatistiksel veriler gerçekleştiğinde elimize gelecek 700 beyin ölümünden en üst düzeyde faydalanmak” dedi. Hastaneden çıkması öngörülen 700 beyin ölümünün olabilen en yüksek kısmını bağışa dönüştürmek ve toprak altında bu organların çürümesine müsaade etmeyip, insanlara yeni canlar vermesini sağlamak istediklerini ifade eden Surel, şunları söyledi: “Yoğun bakım süreçlerinde bulunan hasta ile hasta yakınlarına da organ bağışının önemini anlatmak ve kendilerine hem maddi hem manevi destek olabilmek adına ‘Organ nakli ve organ bağışı bilinçlendirme ve yoğun bakım hastalarına destek birimi’ oluşturma çabası içindeyiz.”

BİZDEKİ ORAN MİLYONDA 6

Organ nakli ve süreçleri hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise hastanede bugüne kadar 3 kalp, 6 akciğer, 11 karaciğer ve 27 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Hedefimiz, beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan organ naklinin yapılması. Dünyada ve Avrupa'nın belli merkezlerinde bu oran milyonda 40'lara kadar ulaşmışken bizde milyonda 6 civarında. Amacımız bu oranı artırmak" dedi. Organın kime, ne zaman lazım olabileceğinin belli olmadığını söyleyen ve organ naklinin önemini vurgulayan Bostancı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Organ bağışı candan cana yapılan bir sadakadır" sözünü hatırlattı. Nakil süreçlerini yönetmek için 131 ameliyathanenin yanı sıra müstakil servis ve yoğun bakımlara sahip olan Ankara Şehir Hastanesi’nde, 6 ay içinde toplam 47 organ nakli gerçekleştirildi. 6 ay içinde 18 yabancı uyruklu hastaya da nakil işlemi uygulandı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Beyin ölümleri bağışa dönüşsün hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Beyin ölümleri bağışa dönüşsün haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Havuzun rekortmeni

Havuzun rekortmeni

Misket oynayıp halay çektiler

Misket oynayıp halay çektiler

Yakacık’ta piknik zamanı

Yakacık’ta piknik zamanı

7 ayda 745 hayvan yuvaya kavuştu

7 ayda 745 hayvan yuvaya kavuştu

Kursiyer ürünleri AVM’de satışa çıktı

Kursiyer ürünleri AVM’de satışa çıktı

Muhtarlara bilgisayar

Muhtarlara bilgisayar

Sakarya’da üçüncü etap

Sakarya’da üçüncü etap

Sanayici baba oğuldan ‘Engelsiz Havuzlar’

Sanayici baba oğuldan ‘Engelsiz Havuzlar’

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

14 Ağustos 2019, Çarşamba
  • İmsak
    04:16
  • Güneş
    05:52
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:47
  • Akşam
    19:55
  • Yatsı
    21:24
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.