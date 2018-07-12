Beyaz halk otobüslerine yeni hatlar

Sincan-Etimesgut bölgesinde Ankarakart sistemiyle hizmet veren 170 adet beyaz özel toplu taşıma aracı (ÖTA), artık Gölbaşı, Çankaya, Mamak, Keçiören ve Altındağ’da da yolcu taşıyacak. Temmuz ayı olağan görüşmelerine devam eden Büyükşehir Belediye Meclisi, önceki gün 170 özel toplu taşıma aracının Ankara kent merkezindeki 14 hatta dönüşümlü çalışacak şekilde ihaleyle kiraya verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü.

KARAR MECLİSİ İKİYE BÖLDÜ

Yazı, Meclis’teki parti grupları arasında görüş ayrılığına neden oldu. Otobüslerin kendi bölgelerinde çalışmasını istemeyen minibüsçülerin geçen cumartesi günü yaptığı eylemi hatırlatan CHP ve MHP grubu, taraflar arasında uzlaşma sağlanmasını önerdi. Geçmişte tarafların bir araya geldiğini ancak netice alınamadığına dikkat çeken AK Parti grubu ise otobüslerin tümünün sadece Sincan’a çalışmasının sıkıntı oluşturduğunu konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

OTOBÜSLER DE DEĞİŞİYOR

CHP ve MHP’nin ‘ret’ AK Parti’nin ‘evet’ yönünde oy kullandığı Başkanlık Yazısı oy çokluğuyla kabul edildi. Kararla birlikte daha önce Sincan ve Etimesgut’ta toplu taşıma hizmeti veren 170 adet beyaz özel toplu taşıma aracı için 10 yıllık yeni kiralama ihalesi yapılacak. UKOME Genel Kurulu’nun belirlediği şartlarla düzenlenecek ihale, hatların geçtiği ilçelerde kurulan birlik ve kooperatiflere yönelik olacak. 12 metre uzunluğundaki yeni araçlarla değiştirileceği öğrenilen beyaz otobüsler kent merkezi ile 7 merkez ilçe arasındaki 14 hatta dönüşümlü olarak çalışacak.