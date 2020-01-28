Beş saat boyunca yanından ayrılmadı

Elazığ’da yaşanan depremin ardından bölgeye giden Ankara İtfaiyesi arama kurtarma ekibi Ankara’ya döndü. Tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu deprem sonrası enkaz altındaki yedi kişiyi kurtaran ve hayatını kaybeden 15 vatandaşa ulaşan ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Ankara’dan deprem bölgesine giden ekibin orada destan yazdığını belirten Başkan Yavaş, “Eminim burada kalan mesai arkadaşlarının kalpleri de sizlerle beraber attı. Ama sizlere nasip oldu, sizler görevlendirildiniz. Bu şerefi çocuklarınıza miras olarak bırakacaksınız” dedi. Özverili çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür eden Başkan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yaşananlar şunu gösteriyor; demek ki daha fazla çalışacağız, daha fazla eğitim alacağız. Bu yaşananlardan inşallah herkes ders almıştır. Oraya gittiniz ve insanların hayır duasını aldınız. Bu bize yeter. Bundan daha büyük bir paye, mutluluk olamaz. Önceki başkanlar ve önceki amirler dahil sizleri yetiştiren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Allah milletimize kaza bela vermesin. Büyük afetlerden saklasın. Giden, gidemeyen herkesten Allah razı olsun.” Ankara İtfaiyesi’ne ekipman ve personel takviyesi yapılması için çalışmalara başladıklarını da belirten ekleyen Başkan Yavaş, deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı personele plaket verdi. Başkan Yavaş’ın ardından yaptığı konuşma ile personelini tebrik eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu ise, “Bu arkadaşlarımız daha önceden de tecrübeli personeldi, diğer depremlerde de çalışmışlardı. Biliyorduk böyle bir başarı elde edileceğini. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, canı gönülden çalıştılar” ifadelerini kullandı.

TÜNELLERİ ELLERİMLE AÇTIM

Elazığ depreminin çok konuşulan isimlerinden biri olan ve depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarılan Azize Çelik’i kurtaran Ömer İpek ise, yaşadıklarını şöyle anlattı: “O tünelleri saatlerce ellerimle açtım diyebilirim. Çok duygusal anlar yaşandı. Özellikle Azize Çelik’in bulunup, yerinin tespit edilmesi, tünelin kazılması, bulunması ve 5 saat boyunca elini tutmam, onu telkin etmem... Bu sırada artçı depremler oldu ama Azize Hanımı bırakmak istemedim. Çünkü Azize Hanım ölümle yaşam arasında bir çizgideydi. Bana çok yalvardı, ‘Ben öleceğim, sen ölme. Gençsin, çoluğun çocuğun var’ dedi. ‘Anca beraber kanca beraber’ dedim. 5 saat boyunca yanından ayrılmadım. Yüsra bebeği, annesinin kucağından aldığımızda babası ve abisi hayatını kaybetmiş vaziyetteydi. Dördü birbirilerine sarılmışlar. Annenin kucağında Yüsra bebek... Gerçekten kötüydü durumları. Yüsra bebeği aldıktan sonra, tünelin içinde, çelik kapının altında çocuk vardı. Kapıyı kaldırıp, çocuğu almak için uğraşırken çelik kapı çöktü.

45 dakika içeride kaldım. Tünelin ağzını açıp, çıkmakta zorlandım.” Azize Çelik’i hastanede de ziyaret ettiğini belirten İpek, “Bir helallik vermem gerektiğini hissettim. Hastaneye giderek, yoğun bakıma girdim. Çok mutlu oldu, ağladı. Biz görevimizi yaptık. İnşallah bir daha olmaz, olursa da biz hazırız” dedi.

HEP BERABER ÇIKARTTIK

Depremin üzerinden geçen 24 saatin ardından 2 buçuk yaşındaki Yüsra Yıldız’ı enkaz altından çıkaran arama kurtarma personeli Sedat Barutçu, çok duygusal anlar yaşandığını belirterek, şunları söyledi: “Kucağımıza aldığımız andan itibaren sürekli ‘Anne, baba ve acıyor’ demesi gerçekten içimizi acıttı. Ankara İtfaiyesi ekibi profesyonel bir ekip, her türlü bilgi ve teknik tecrübeye de sahip. Daha önceki Van depreminde de tecrübemiz sabit. İşimizi profesyonel bir şekilde yaparak, enkaz altından 2 buçuk yaşındaki kızımızı çıkardık. Ben Jandarma ve AFAD ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların da çok emeği var. Hep beraber çıkarttık. Bu gurur hepimizin.”

MUHTEŞEM ÜÇLÜ

Ankara’dan giden ekibin diğer kahramanları da K-9 arama kurtarma köpekleri oldu. Boomer ve sokakta bulunduktan sonra eğitim verilen EX ile Dora adlı köpekler, Elazığ’da enkaz alanına ulaştıktan 5 dakika sonra 2 nokta belirledi ve 1 kişinin hayatını kurtardı. Arama kurtarma köpeklerinin 6 ay ila 2 sene arasında her koşula uyum sağlayabilecekleri şekilde çeşitli eğitimler aldığını belirten Ankara İtfaiyesi K-9 Eğitmeni Ergin Yılmaz, “İnsanlara çabuk ulaşabilmemiz için köpeklerimizi enkaza çıkarttık. İkili arama yaptık. Köpeğimiz hemen 2 nokta belirledi. O iki noktadan bir canlı ve hayatını kaybetmiş 7 kişiye ulaştık” diye konuştu.

ÖNCELİK SU VE YEMEK

Büyükşehir Belediyesi’nin deprem sonrası bölgeye gönderdiği mobil TIR’lar, depremzedelerin sıcak yemek, ekmek ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. TIR’larla depremzedelerin öncelikli olarak yemek ve su ihtiyaçları karşılanırken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı BELPA mutfağı 2 araç, 2 şoför, 2 aşçı, 2 aşçı yardımcısı, 2 karakazancı, 2 artı yardımcı ve 1 teknik personel ile günde 3 öğün 5 bin vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Deprem bölgesine Seğmen Su 1 TIR, 3 personel ile 55 bin adet su gönderirken, ASKİ de 2 TIR ve 50 bin adet su temini sağladı. Halk Ekmek Seyyar Fırın’da 5 personel ile günlük 12 bin kapasiteli ekmek üretimi yaparken, Fen İşleri Daire Başkanlığı da 1 TIR ve 2 destek aracını bölgeye sevk etti. Büyükşehir Belediyesi son olarak 3 bin koli kuru gıda yardımını depremden etkilenen Malatya’nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerine gönderdi.