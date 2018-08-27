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Ankara Haberleri: Beş kişinin hayatı kornayla kurtuldu

ANKARA HABERLERİ

Beş kişinin hayatı kornayla kurtuldu

Hürriyet Haber
27.08.2018 - 14:47Son Güncelleme :

Altındağ'da bir gecekonduda çıkan yangında alevleri gören kamyon şoförü kornaya basarak uyandırdığı 5 kişilik ailenin hayatını kurtardı.

Hürriyet Haber

Edinilen bilgiye göre, Beşikkaya Mahallesi 1910 Sokak'ta Kemal Erdoğan'a ait gecekondunun girişindeki bir kanepe henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ve çatıya sıçrayan yangın evi sararken, bu sırada alevleri gören 06 GC 1808 plakalı kamyonun kimliği henüz belirlenemeyen şoförü, aracın kornasına basarak evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırmaya çalıştı. Korna sesi üzerine uyanan 5 kişilik Erdoğan ailesi alevleri görerek kendilerini dışarı atarken, mahalle sakinleri de yangına ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaptı. Bu arada alevlerin elektrik kablolarına sıçraması üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi akıma kapılma tehlikesi nedeniyle yarım kaldı.

SES GELİNCE UYANDIK

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demirel, uzun süre çalan korna sesiyle uyandıklarını belirterek, "Kamyonun korna sesine uyandık, yoksa biz uyanamazdık" dedi. Ne olduğunu anlamak için pencereden dışarı baktıklarında yan taraftaki gecekonduda yangın çıktığını gördüklerini anlatan Demirel, korna sesi ile uyanan Kemal Erdoğan ve ailesinin kendilerini dışarı attığını ve mahalle sakinlerinin de ellerinde hortumlarla alevlere müdahalede bulunmaya çalıştığını belirtti. Demirel, "Kimisi camları kırdı, içeridekilerin dışarı çıkıp çıkmadığını kontrol etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik telleri tehlike saçtığı için pek bir şey yapamadılar" diye konuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında içeri giren itfaiye ekipleri, evde bulanan üç mutfak tüpünü patlama ihtimaline karşı dışarı çıkardı. Yangın sonrası gecekonduda büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Beş kişinin hayatı kornayla kurtuldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Beş kişinin hayatı kornayla kurtuldu haberi güncellenecektir.

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