Beş işçi yangın kurbanı

İskitler Merkezi İş Alanları (MİA) projesinin hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle hayata geçirilememesi sonucu metruk alana dönüşen Ata Sanayi Sitesi’ndeki ihmaller silsilesi, Afgan uyruklu 5 atık toplayıcının canını aldı. 90’lı yıllarda Başkentlilerin oto tamiri için uğrak noktalarından biri olan Ata Sanayi, 2003’ten itibaren MİA nedeniyle boşaltılmaya başladı. Esnaflardan bazıları bölgedeki yapıları terk ederken bazıları da tahliye kararlarını yargıya taşıdı. Devam eden hukuki süreç nedeniyle sahipsiz kalan binalara yerleşen atık toplayıcıları, bölgeyi geri dönüşüm ve depolama alanına çevirdi. Hürriyet Ankara’nın birçok kez gündeme getirdiği İskitler’deki başıboşlukta, dün meydana gelen yangın ile 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

UYKUDA YAKALANDILAR

Zübeyde Hanım Mahallesi 593. Sokak’taki terk edilmiş binayı depo ve yatakhane olarak kullanan Afgan uyruklu atık toplayıcılar, dün sabah 05.00’te mesaiye başladı. Sokak sokak gezip topladıkları atıkları 08.00 civarı Ata Sanayi’deki binaya getiren işçiler, ikinci kattaki yatakhaneye çıkıp uykuya daldı. Bu sırada iddialara göre binanın çevresinde sokak temizliği amacıyla yakılan ateş, rüzgârın da etkisiyle depodaki atıklara sıçradı. Plastik ve karton gibi kolay tutuşan malzemelerin alev alması sonucu yangın kısa sürede binanın tümünü sardı. Yatakhaneyi kaplayan dumanların arasında yönünü kaybeden atık toplayıcılardan bazıları ikinci kattan atlayarak canını kurtarmaya çalıştı. Feci olayda 5 kişi can verirken yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KİMİN KALDIĞI BELLİ DEĞİL

Olayın yaşandığı sokakta otomobil tamirciliği yapan bir esnaf; yangının, bina önünde toplanan sokak çöplerinin yakılması sırasında çıktığını iddia etti. Adını vermek istemeyen başka bir esnaf ise metruk binalara yerleşen atık toplayıcılara ve bölgedeki çevre kirliliğine dikkat çekerek, “Mamak Çöplüğü’ne döndü. Kentsel dönüşüm diyerek binaları yıktılar ama bu metruk kalanlara kağıt toplayıcılar yerleşti. Kimin kaldığı belli değil. Buraların temizlenmesi, çöplerin kaldırılması gerektiğini 50 kere söyledik ama kimse ilgilenmedi” ifadelerini kullandı.

KAÇAK KALINIYOR

Olayın ardından bölgeye Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve siyasiler de geldi. İncelemelerde bulunan Şahin, “Binada maalesef sebebini bilmediğimiz, daha kesinleştiremediğimiz bir sebeple yangın çıkıyor. Yapılan araştırmada şu an içeride başka insan yok ama asıl detaylı çalışma, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak. Sebebi de teknik olarak yapılacak çalışmalar sonuçlandıktan sonra belli olacak” açıklamasını yaptı. Tiryaki ise “Bölge, kentsel dönüşüm olan bir bölge. Binaların çoğu yıkıldı, metruk binalarda kaçak olarak kalınan yerlerde maalesef bu üzücü durum oldu” dedi.

SİTELER’DE DE YAŞANMIŞTI

Siteler’deki bir mobilya atölyesinde iki ay önce çıkan yangında da 5 Suriyeli işçi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan incelemede, imalathane olarak kullanılan binada yangın merdiveni bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Yetkililer, bölgede itfaiyelerin hareket edebileceği yangın yollarının da üzerine inşa edilen kaçak yapılar nedeniyle kullanılamaz halde olduğu bilgisini vermişti.

Hürriyet Ankara İskitler’deki MİA’nın hayata geçirilememesi sebebiyle yaşanan sorunları ‘İskitler de çözüm istiyor’ manşetiyle 5 Haziran 2013’te, ‘12 yıldır mezbele’ haberiyle 13 Mayıs 2015’te, ‘İskitler’in hazin sonu’ haberiyle 8 Temmuz 2015’te, ‘MİA için ortak akıl’ haberiyle 3 Şubat 2018’de ve farklı tarihlerdeki haberleriyle gündeme getirdi.