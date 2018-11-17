Benim sevdam Yenimahalle sevdasıdır

Yüzlerce kişilik kalabalık tarafından karşılanan Yaşar, kendisine gösterilen sıcak ilgiden ve aday olma tembihlerinden haz alarak yeniden aday olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

HERKESİ KARDEŞİM OLARAK GÖRDÜM

“Belediye başkanlığı benim gönlümde hizmet makamıdır, belediye başkanlığı kin ve nefret makamı değildir. Barışın, sevginin ve kardeşliğin yeridir. Ötekileştirme değil, bir olmayı, beraberliği, herkesi içine sindiren bir makamdır. 10 senedir sizden aldığım yetkiyle Yenimahalle’de hizmet ediyorum. Hiç kimseyi ayrıştırmadım, hiç kimseyi ötekileştirmedim. Hiç kimsenin siyasi görüşüne, inancına ya da mezhebine bakmadım. Bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Cumhuriyeti kurduklarında tüm milletmizi yurttaş olarak gördülerse ben de Yenimahalle’de herkesi kardeşim, hemşehrim olarak görmeye çaba sarf ettim.

DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞLER VAR

Yenimahalle sadece Ankara’da değil Türkiye’de ilçeler arasında en önemli noktaya gelmiş, yapılan çalışmalarla takdir görmüştür. Altyapısından üstyapısına, yeşil alanına kadar Yenimahalle’yi farklı noktalara taşıdık. 2009’un Yenimahallesi ile 2018’in Yenimahalle’sini vicdanlarında tartsınlar ve ona göre oy versinler. Benim sevdam Yenimahalle sevdası, benim sevdam Cumhuriyet sevdası, benim sevdam Mustafa Kemal Atatürk sevdasıdır. 10 senedir bana oy verenlerin başını öne eğdirmedim. Daha yapacağımız çok işler var. Yenimahalle halkı yeniden görev verirse 5 sene içerisinde daha da güzel eserleri Yenimahalle’ye katacağız.”