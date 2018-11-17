Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Benim sevdam Yenimahalle sevdasıdır

Ankara Haberleri: Benim sevdam Yenimahalle sevdasıdır

ANKARA HABERLERİ

Benim sevdam Yenimahalle sevdasıdır

Mert Gökhan KOÇ
17.11.2018 - 10:35Son Güncelleme :

Yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından üçüncü kez belediye başkanlığına aday gösterilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, dün CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı önünde belediye başkanlığına adaylığını açıkladı.

Mert Gökhan KOÇ

Yüzlerce kişilik kalabalık tarafından karşılanan Yaşar, kendisine gösterilen sıcak ilgiden ve aday olma tembihlerinden haz alarak yeniden aday olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

HERKESİ KARDEŞİM OLARAK GÖRDÜM

“Belediye başkanlığı benim gönlümde hizmet makamıdır, belediye başkanlığı kin ve nefret makamı değildir. Barışın, sevginin ve kardeşliğin yeridir. Ötekileştirme değil, bir olmayı, beraberliği, herkesi içine sindiren bir makamdır. 10 senedir sizden aldığım yetkiyle Yenimahalle’de hizmet ediyorum. Hiç kimseyi ayrıştırmadım, hiç kimseyi ötekileştirmedim. Hiç kimsenin siyasi görüşüne, inancına ya da mezhebine bakmadım. Bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Cumhuriyeti kurduklarında tüm milletmizi yurttaş olarak gördülerse ben de Yenimahalle’de herkesi kardeşim, hemşehrim olarak görmeye çaba sarf ettim.

DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞLER VAR

Yenimahalle sadece Ankara’da değil Türkiye’de ilçeler arasında en önemli noktaya gelmiş, yapılan çalışmalarla takdir görmüştür. Altyapısından üstyapısına, yeşil alanına kadar Yenimahalle’yi farklı noktalara taşıdık. 2009’un Yenimahallesi ile 2018’in Yenimahalle’sini vicdanlarında tartsınlar ve ona göre oy versinler. Benim sevdam Yenimahalle sevdası, benim sevdam Cumhuriyet sevdası, benim sevdam Mustafa Kemal Atatürk sevdasıdır. 10 senedir bana oy verenlerin başını öne eğdirmedim. Daha yapacağımız çok işler var. Yenimahalle halkı yeniden görev verirse 5 sene içerisinde daha da güzel eserleri Yenimahalle’ye katacağız.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Benim sevdam Yenimahalle sevdasıdır hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Kasım 2018 tarihinde saat 10 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Benim sevdam Yenimahalle sevdasıdır haberi güncellenecektir.

﻿

ANKARA İLÇELERİ

Akyurt AltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

17 Kasım 2018, Cumartesi
  • İmsak
    06:01
  • Guneş
    07:28
  • Öğle
    12:39
  • İkindi
    15:15
  • Akşam
    17:39
  • Yatsı
    19:00
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.