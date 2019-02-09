Başkan Yaşar, Yozgatlılar ile birlikte Arabaşı yuttu. Hemşeri derneklerine büyük önem verdiğini kaydeden Yaşar, “Vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğinin devam etmesi, acı ve mutlu gününde bir arada olmasını sağlaması açısından hemşeri dernekleri önemli rol üstlenmektedir. 10 yıldır Yenimahalle’de vatandaşlarımıza hizmet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için,eşit yurttaşlık bilincini esas alıyorum. Hiçbir vatandaşın diline, dinine, siyasi görüşüne bakmadan, her mahalleye eşit hizmet götürüyorum. Benim hikâyem 56 yıldır Yenimahalle’de geçiyor. Çocuklarımızın daha güzel ve mutlu yaşayacağı bir ilçe yaratmak için çalışıyoruz. İlçe sakinlerimiz yetki verdiği sürece Yenimahalle’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.