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Ankara Haberleri: Benim hikâyem 56 yıldır Yenimahalle’de geçiyor

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Benim hikâyem 56 yıldır Yenimahalle’de geçiyor

Hürriyet Haber
09.02.2019 - 16:50Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Çandır İlçesi Belde ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği’nin Arabaşı yemeğine ev sahipliği yaptı.

Hürriyet Haber

Başkan Yaşar, Yozgatlılar ile birlikte Arabaşı yuttu. Hemşeri derneklerine büyük önem verdiğini kaydeden Yaşar, “Vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğinin devam etmesi, acı ve mutlu gününde bir arada olmasını sağlaması açısından hemşeri dernekleri önemli rol üstlenmektedir. 10 yıldır Yenimahalle’de vatandaşlarımıza hizmet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için,eşit yurttaşlık bilincini esas alıyorum. Hiçbir vatandaşın diline, dinine, siyasi görüşüne bakmadan, her mahalleye eşit hizmet götürüyorum. Benim hikâyem 56 yıldır Yenimahalle’de geçiyor. Çocuklarımızın daha güzel ve mutlu yaşayacağı bir ilçe yaratmak için çalışıyoruz. İlçe sakinlerimiz yetki verdiği sürece Yenimahalle’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Benim hikâyem 56 yıldır Yenimahalle’de geçiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Şubat 2019 tarihinde saat 16 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Benim hikâyem 56 yıldır Yenimahalle’de geçiyor haberi güncellenecektir.

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