Benim başıma gelseydi utancımdan evden çıkamazdım

“Üç aydır geziyorum, her gün mutlaka 1-2 saat yürüyorum. Her gittiğim yerde ilgiyle karşılandım. Allah izin verirse en az 5 puan önde kapatırız. Çünkü kendi yaptırdığımız, manüpile olmayan gerçek anketler de bunu doğruluyor. Kararsızlar yüzde 5-6’lara düştü. Aslında ben onların da karar verdiği kanaatindeyim. Seçim günü gidip sandıkta oylarını kullanırken mutlaka vicdani olarak kanaatlerini yerine getireceklerdir ve sağduyunun tarafında olacaklardır.

TEK TAKTİĞİ, MAĞDURİYET

Karşı tarafta çok kaba, insanları irite eden bir seçim kampanyası yürütüyorlar. CHP adayının baştan sona tek taktiği var, o da mağduriyet algısı. Şimdi yine bir algı operasyonuyla ‘öndeyiz, aldık’ diyorlar ama kimse bunlara inanmıyor. Bir senet olayı patladı. Eğer benim başıma gelmiş olsaydı utancımdan evden çıkamazdım, adaylıktan çekilirdim.

SUÇLAYINCA ADAY OLMADIM

2011 yılında milletvekili olmak için Tayyip Bey’in teklifi ile adaylığımı ilan edecektim, Kılıçdaroğlu beni suçlayınca aday olmadım. Çünkü, dokunulmazlık zırhına girecektim o zaman. Böyle bir defo ile de yürüyemezdim. Sıradan bir vatandaş olarak gittim, Kılıçdaroğlu’nun yalan söylediği mahkemelerde belli oldu. İspatladım, bir sürüde tazminat paraları aldım, onlarla da sucuk, döner dağıttım.

ORTADA BÜYÜK PARALAR VAR

Bu sahte senet kesin mi? Kesin. Yargıtay onaylamış. Kendi (Mansur Yavaş) doldurdu büyük ihtimalle. Bununla da suçüstü yakalanmış ve iş bağlayıcılığı ile ortada çok büyük paralar var. Bu temizlenmeden kimsenin aday olarak çıkması doğru değil. Ama yine ‘Ben mağdurum üzerime geliyorlar, niye şimdi çıktı?’ gibi de bir soru soruyorlar.

‘HODRİ MEYDAN’ DİYORUM

Bu suçlamaların, davaların hiçbirisi Mansur Yavaş aday olduktan sonra çıkmadı ki ortaya. Öncesinden var. Bunlara cevap vermesi gereken kendi. Geçenlerde televizyonlara demiş ki; ‘Benim konuşmamı, cevaplarımı bile yayınlamadılar.’ İki üç gündür her yerde ‘hodri meydan’ diyorum. Hafta sonuna kadar ne kadar televizyon hakkım varsa kendine devrediyorum. Çıksın cevap versin.”

1 NİSAN'DA İSPATLANDIĞINI HERKES GÖRECEK

Özhaseki, MHP ile ittifak konusunda da, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mesele vatansa gerisi teferruat’ sözü gerçekleşmiş durumda. Bizim MHP ile bir araya gelmemizdeki ana amaç ‘3-5 tane belediye veya meclis üyeliği fazla alalım’ diye değil. Ankara’nın en büyük mitingini yaptık. İnsanlar oraya, sadece bir belediye seçimi diye gelmedi. Kandildeki katillere, Pensilvanya’daki sapığa ve adamlarına ders vermek için geldi. Bunu çok iyi okumak lazım. 1 Nisan’da da inşallah bunun ispatlandığını herkes görecek” diye konuştu.

Mehmet Özhaseki MHP Etimesgut Adayı Enver Demirel ile birlikte dün Eryaman’da halk otobüsçüleriyle buluştu.