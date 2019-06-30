Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçe turizmini ayağa kaldırmak hedefiyle ‘Benim Altındağım Gençler Arası Fotoğraf Yarışması’ düzenleyeceklerini ve katılımın 3 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başlayacağını söyledi. Son başvuru tarihinin 18 Temmuz Perşembe günü olacağını hatırlatan Balcı, yarışmayla ilgili, “Gençlerimizi sanata yönlendirmek istiyoruz. Bu yarışma sayesinde ayrıca Altındağ’ın önemli tarihi mekânlarının tanıtılmasını hedefliyoruz. Altındağ, Ankara’nın kalbi. Bu kalbin sürekli atması için turizmi ayağa kaldırmalıyız. Ben kentin turizmine katkı sunacak bu yarışmaya katılacak katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

YARIŞMANIN İÇERİĞİ

Altındağ’ın tarihi ve doğal güzellikleri ile ilçede bulunan Cumhuriyet eserleri ve insan portreleri değerlendirmeye alınacak.

KİMLER KATILABİLİR

Lise ve üniversiteli öğrenciler yarışmaya en fazla üç fotoğrafla katılabilecekler. Gençlerin kadrajından çekilen fotoğraflar, yarisma@altindag.bel.tr adresine gönderilecek. Yarışmacıların fotoğraflarıyla birlikte; ad, soyad ve telefon numarası bilgisi paylaşması yeterli olacak.

ÖDÜL DE VAR

Jüri tarafından değerlendirmeye alınacak fotoğraflar arasından ilk üçe giren eserlere ödül verilecek. Yarışma sonunda; birinci olan fotoğraf sahibi 5 bin TL, ikinci olan fotoğraf sahibi 4 bin TL, üçüncü olan fotoğraf sahibi ise 3 bin TL kazanacak.