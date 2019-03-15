Ben asla iftira atmam

Seçim çalışmaları kapsamında Kalecik’te esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş kendisine sürekli olarak iftira atıldığını belirterek, açıklamasını özetle şöyle sürdürdü:

BİR SUÇ MAKİNESİ BULDULAR

“Aday oldum, anketlerde Mansur Yavaş çıktı hep. Bunu görünce ‘Eyvah’ dediler. ‘Bir şey yapmamız lazım’ dediler. Televizyonlara çıktılar, ‘Makedonyalı’ dediler. Ben herkesi seviyorum. O tutmadı. ‘Bunlar gelecek 20 bin kişiyi işten çıkaracak’ dediler. Çalışan insanın ekmeği ile oynayan herkes namussuz şerefsizdir. ‘Teröristleri işe alacaklar’ dediler. Sayın Süleyman Soylu ‘700 tane terörist kaldı’ diyor. İyi de siz Ankara’da 20 bin teröristi nereden buldunuz? Hadi var neden yakalamıyorsunuz? O da tutmadı. Duvara yazı yazdılar. İlk önce ‘Yavaş yavaş devrim’ ardından ‘Her biji Mansur’ yazdılar. Bu adam belediyede çalışan bir genel müdür yardımcısı çıktı. Allah’tan korkun. Ben asla ve asla iftira atmam. Şimdi de bir suç makinesi buldular, onu mahkum olmaktan kurtarmak için televizyonlara çıkardılar. Bize yakışır mı bu? Ankara kararını verdi, sandık da cevabı verecek.

YARIŞ ADİL OLMUYOR

Çıkmışız mal beyanımızı açıklamışız. Şimdi o da artık açıkladı bakacağız. Yarış adil olmuyor. Bu kadar iftiranın yetmediği gibi belediyenin imkânlarını da kullanıyorlar. Mustafa Tuna’yı da devre dışı bıraktılar. Kayserili arkadaş kendi genel sekreterini ve çalışma arkadaşlarını getirmiş. Haram olsun haram. ‘Devlet bizim’ gözüyle bakıyorlar. Belediyenin imkânlarını kimse şahsi işlerine kullanamaz. Dışarıdan gelen Kayserili arkadaş, kendisine ‘Ankaralı değil’ denince kızıyor ancak kendisi Yusuf Hallaçoğlu MHP’den Kayseri adayı olduğunda ‘Kayserili değil’ demişti. O yüzden dışarıdan gelen arkadaş diyorum kendisine. Onlar Ankara’yı bilmiyor. Bu hemşehriniz, Ankara’yı ve neredeyse bütün belde ve köyleri bilen biridir. Rakibimi kötülemem sadece eleştiririm.”

ANKARA’NIN HİÇBİR SORUNU ÇÖZÜLMEDİ

Yavaş, “31 Mart’ta bir seçim olacak. Ankara’dan aday olduğum zaman sorunları tespit ederken, yaptığımız bütün araştırmalarda ilk sırada ulaşım, su, trafik, yeşil alan azlığı gibi sorunlar çıktı. Söze geldiği zaman üçlü olsun güçlü olsun deniyor. 17 yıldır aynı hükümet ve aynı partiden belediye başkanı var. Ankara’nın hiçbir sorunu çözülmedi. Anka Park’a yapılan bir kapıya 19 milyon ihaleye çıkılmış. Bu paraya Kalecik’i kalkındırırdım” dedi.