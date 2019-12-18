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Ankara Haberleri: ‘Belediyenin malını geri verin kampanyası’

ANKARA HABERLERİ

‘Belediyenin malını geri verin kampanyası’

Hürriyet Haber
18.12.2019 - 17:14 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş eski dönemlerde verilen otopark ve mal teminlerine ilişkin “’Belediyenin malını geri verin’ diye sosyal medyada kampanya başlatacağız. Hepsini geri alacağız” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen ‘Mülkiye Kent Konferansları’na katılan Başkan Yavaş, daha sonra Bilkent Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu’nun (MEC) düzenlediği konferansın konuğu oldu. Har iki programda da üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Yavaş, Bütünşehir Yasası’ndan kaynaklı sorunların çözülmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Yetki devri şeklinde bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Park, bahçeler ve peyzaj gibi bakım gerektiren işlerin bütçelerini vermek kaydıyla işi ilçe belediyelerine devretmeyi düşünüyoruz. Çünkü denetimini yapamıyorsunuz. Bir de bu işler merkezi yönetimden yapıldığında, Büyükşehir bakanlık gibi görülüyor. Vatandaşlar da bunu denetleyemiyor. Biz yetişebildiğimiz kadar, Ankara’nın her yerine yetişmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

MAAŞINI ANKARA HALKININ ÖDEDİĞİ BİR MEMURUM

Gençlerden gelen önerilere açık olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş şunları söyledi: “Gençlerin konser, tiyatro, kütüphane gibi isteklerinin hepsini karşılayacağız. Biraz zaman verin belediyeyi toparlayalım. Mobil uygulamamızı indirin ve bizlere ulaşın. Gençler bizi yönlendirsin istiyoruz. Şimdi Mavi Masa uygulamamız var. Özellikle hafta sonları oraya gelen şikayetlere kendim dönüş sağlıyorum. Yeni uygulamamızın kullanılabilir olmasının ardından projelerimizi oradan halka açacağız, görüşlerini alacağız. Sizlerin, gençlerin talepleri nedir? Kente dair fikri olan herkesi dinlemeye hazırız. Gençler için 2050 yılını düşünüyoruz. Teknik bölümlerde okuyanlar için kurs açmayı planlıyoruz ki, beyin göçlerinin önüne geçelim. Ben bunlardan daha büyük çılgın proje göremiyorum.” Yavaş ayrıca, “Bir kişinin karar verdiği yerde hataların telafisi de olmuyor. Ben, Ankara halkının maaşını ödediği bir memurum. Kendi kafama göre siyasi çalışmalar yapamam. Sizin paranızı har vurup, harman savuramam, siyasi hesaplara kurban edemem. Buna hakkım yok. Biz sizlerin parasını harcayan bir memuruz. Bizleri gözünüzde büyütmeyin” dedi.

Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi’nde salona sığmayan ve ayakta kalan öğrencileri, “Sizin benden değil, benim sizden öğrenecek çok şeyim var” diyerek sahneye davet etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Belediyenin malını geri verin kampanyası’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2019 tarihinde saat 17 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Belediyenin malını geri verin kampanyası’ haberi güncellenecektir.

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