Belediyelerde kış teyakkuzu

Havaların soğumasıyla birlikte Ankara’da yılın ilk karı yağdı. Çevre ilçelerde önceki gün kent merkezinde ise dün sabah başlayan kar yağışı, Ankara’nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Dikmen, Oran, İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde kar yağışı etkisini göstererek toprak yüzeyini örttü. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler kar yağışının olduğu bölgelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Şehrin arterlerindeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı. İlk kar yağışının ardından gözler belediyelerin kar ve buzla mücadele hazırlıklarına çevrildi. ABB ve ilçe belediyeleri, vatandaşların zorluk yaşamaması için araç ve personellerini kışa hazır hale getirdi. Başkent’te karla mücadele çalışmaları kapsamında ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı 173 kar küreme aracı, 60 el ekibi, 298 damperli kamyon, 54 greyder, 35 loder yükleyici, 83 kazıyıcı yükleyici, 19 lastikli ekskavatör, 29 dozer ile birlikte 3 bin 12 personel görev yapıyor. Büyükşehir’in bu yıl karla mücadele için 150 bin ton tuz stoğu bulunuyor. Kent genelinde Fen İşleri, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve ASKİ ekipleri, kar ve buzla mücadele araçları ve vidanjörlerle 7/24 nöbet tutacak.

ABB İLK KEZ MUHTARLARA TUZ DAĞITTI

ABB bu yıl ilk kez mahalle statüsündeki köylerde ve ihtiyaç duyulan mahallelerde muhtarlara tuz dağıttı. Yetkililer, ana caddelerin açılması dışında, ara sokaklara yetişilememesi durumuna karşı muhtarlara tuz dağıtımı yapıldığını kaydetti. ABB, muhtarları tuz dağıtım talebi için kısa mesajla bilgilendirirken, tuz alamayan muhtarların Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na ulaşarak tuz talep edebileceği duyuruldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşanabilecek sorunların imece usulüyle çözüleceğini belirterek, “Bugün(Dün) kentimizde beklenen kar yağışı için ilk defa belediyemiz muhtarlarımıza tuz dağıtmıştır. Olası sorunları imece usulü ve top yekün mücadele ile birlikte aşacağız. Ekiplerimiz ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde beklemektedir” ifadelerini kullandı. Başkan Yavaş ayrıca ihtiyaç halinde Alo 153 Mavi Masa ile ABB Fen işleri Dairesi’nin 507 43 40-41 numaralarından vatandaşların belediyeye ulaşabileceğini de belirtti. ABB Fen İşleri ekipleri dün kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Çamlıdere, Bala, Haymana, Ayaş ve Güdül’de kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

NÖBET TUTARAK BEKLEYECEKLER

İlçe belediyeleri de 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuzda olacak. Araç ve personellerin nöbet tutarak hazır halde bekleyeceği ilçelerde kış hazırlıkları şöyle:

ÇANKAYA: 620 personel ve 51 araçlık filo bulunuyor. 40 araç ve 75 personelle yollar temizlenecek. Alüminyum silikat katkılı fırınlanmış 5 bin 800 ton tuz ile 160 bin ton solüsyon kullanılacak. Solüsyon püskürtme makinalı 40 kişilik ekip merdivenli yolları temizleyecek. Çankaya’da bu yıl ilk kez kapalı alan yeraltı tuz bunkeri kullanılarak araçlara tuz nakli yapılacak. Vatandaşlar 444 06 01 numaralı telefondan ulaşabilecek.

ALTINDAĞ: 350 personel, 14 karla mücadele aracı, 600 ton tuz stoğu bulunuyor. Vatandaşlar 444 39 19 numaralı telefondan ulaşabilecek.

MAMAK: Bin personel, 100 karla mücadele aracı, bin 500 ton tuz stoğu bulunuyor. Vatandaşlar 444 0 149 numaralı telefondan ulaşabilecek.

KEÇİÖREN: 150 Personel, 9 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB kepçe, 3 loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracı, 6 bin ton tuz stoğu bulunuyor. Vatandaşlar, 378 77 17-18 numaralı telefonlardan ulaşabilecek.

YENİMAHALLE: 50 kişilik ekip, 24’ü kar küreme olmak üzere toplam 42 araç, 3 bin ton tuz stoğu bulunuyor. Vatandaşlar, 344 02 35 numaralı telefondan ulaşabilecek.

ETİMESGUT: 600 personel, 180 araçlık filo, bin 500 ton tuz, 100 ton solüsyon bulunuyor. 20 kar küreme aracı yolları, 10 ayrı ekip de kaldırımları temizleyerek yaya ulaşımının aksamaması için çalışma yapacak. Vatandaşlar, 244 49 27 numaralı telefon ulaşabilecek.

SİNCAN: 200 personel, 7 tuzlama ve kar küremeli kamyon, 6 greyder, 6 kar küremeli tuzlama yapabilen iş makinesi, dar sokaklar, okul ve hastaneler için

kamyonet tipi tuzlama aracı, 2 bin 500 ton tuz bulunuyor. Vatandaşlar, 444 4 762 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

GÖLBAŞI: 249 personel, 33 araç bulunuyor. Ekipler, 7 farklı noktada hazır bekleyecek. Vatandaşlar, 485 50 50 numaralı telefondan kriz masasına ulaşabilecek.