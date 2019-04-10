Belediyecilik siyasi bir hareket alanı değil

Başkan Yavaş, belediye personeline gönderdiği yazılı mesajında özetle şu ifadelere yer verdi: “Ankaralı hemşehrilerimiz için vicdani sorumluluğu omuzladığımızın farkındayız. Devletimizin Başkenti Ankara’nın belediyesinin başarılı olmasının sadece Ankaralılar için değil ülkemizin temsili ve itibari açısından da fayda yaratacağı bir gerçektir. Anlaşılacağı üzere bizim zihniyetimize göre belediyecilik siyasi bir hareket alanı değildir. Böyle hareket edildiğinde özellikle Ankara’mızda yaşatılanlar gibi tüm Ankaralılarla birlikte Başkent olmamız tüm Türkiye olarak kaybettiklerimizi biliyoruz. Bu bakımdan toplumsal bir anlayış ve inanışla belediye hizmetlerinin en ihtiyacı olan vatandaşa öncelik tanıyarak, kamu çıkarı en yoğun hizmeti sunarak başlatılacağını ilan ediyoruz.

GÜZEL HİZMETLERE İMZA ATACAĞIZ

Ankara’mızın havasını soluyan, çeşmesinden su içmiş geçmişini, değerlerini kültürünün, inanışlarını insanını bırakın her canlısını, beklentilerinin bilen bir Ankaralı olarak Ankarayı biliyoruz. Mevcudu bile, yaşayan hisseden olarak Ankaralı için en iyi çözümü sunacağız. Biliyorum ki bugüne kadar Ankara’mız için çok güzel hizmetlere imza attınız, başarılı çalışmalar gerçekleştirdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İnanıyorum ki insana saygılı aklı ve bilimi esas alan, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışımızla çok daha güzel hizmetlere birlikte imza atacağız. Tüm ilçelerimizin sorunlarını el birliğiyle çözecek, Ankaralı hemşehrilerimizin yüzündeki tebessüm olacağız. Her güne ‘Haydi Bismillah’ diyerek el birliğiyle başlayalım. Ankara’mızı Cumhuriyetimizin 100. yılına en güzel şekilde hazırlayalım.”

BAŞKANDAN İLK TALİMAT

Öte yandan Yavaş, görevi devraldıktan sonraki ilk talimatını önceki gün yayımladığı genelgeyle verdi. Yavaş’ın yayımladığı genelgede, “08.04.2019 göreve başlama tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım, satım, gayrimenkul kiralama, alış, satış, ve bunun gibi tüm işler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ Genel Müdürlüğü’nde, belediyeye bağlı tüm şirketlerde çalışmakta olan işçi, memur, şirket elemanı personelinin izinlerinin kaldırılması; izinli olan personelin görev yerine tekrar çağrılması konusunda gereğinin yapılmasını rica ederim” denildi.