Belediyecilik siyaset değil hizmet yeridir

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bir kez daha Yenimahalle’den aday gösterdiği mevcut belediye başkanı Fethi Yaşar, projelerini Hürriyet Ankara’ya anlattı. Belediye başkanlarının rozetsiz olması gerektiğine değinen Yaşar, “Belediyecilik hizmet yapma yeridir, siyaset yapma yeri değil” dedi. Bu dönem daha başarılı bir çalışmayla daha çok iş ürettiklerini aktaran Yaşar, “2009-2014 arası yaptığımız işin iki katını yaptık. Bu seçimde herkesten oy alacağım, oy hedefim en yüzde 60. Diğer adaylar hakkında, seçim öncesi ve sonrası olumsuz hiçbir şey söylemem” diye konuştu. Başkan Yaşar birkaç projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

GECEKONDUYU TARİHE GÖMECEĞİZ

“Her şeyden önce gecekonduyu Yenimahalle’de bitireceğiz. Yamaçevler Projesi ile bin 350 gecekondunun 600’ü yıkıldı. Kalanını da yıkıyoruz. Gecekonduyu tarihe gömeceğiz. Bir kentsel dönüşüm nasıl olmalı. Yeşil alanıyla, yollarıyla, kaldırımıyla, sosyal donatı alanlarıyla örnek gösterilecek. Yeni dönemde de bir kentin olmazsa olmazı projeler var.

ALZHEIMER MERKEZİ YAPACAĞIZ

Alzheimer Merkezi yapacağız, Ankara’da başka yok. Bu merkezde destekleyici özel eğitim ve aktivite servisi, fizyoterapi-rehabilitasyon servisi, sosyal hizmetler bölümü, hobi-sanat aktiviteleri ile müzik salonu da bulunacak. Yaşlılarımıza özel bir alan bulunacak. Alzheimer hastası olan vatandaşımız, gündüz bize misafir olarak bırakılacak, akşamda evine gidecek. Bunun yanında ayrı bir Yaşlı Yaşam Merkezi de yapacağız, planlar projeler hazır. Yenimahalle’de eğitimin kalitesini yükseltmek için hem eğitmenlere hem öğrencilere eğitim vereceğimiz Eğitim Akademisi yapacağız. Konservatuvar projemiz de hazır, yeni dönemde mutlaka bu projeyi de hayata geçireceğiz.

YENİMAHALLE’YE BİR BÜTÜN OLARAK BAKTIK

Eryaman Ata Mahallesi’nde Yenimahalle, Sincan ve Etimesgut’a bağlı bölgeler var. Gidin bakın ikisine, birde Yenimahalle’ye bakın, farkı göreceksiniz. Biz bütün mahallelerimize eşit davrandık. Yenimahalle’ye bir bütün baktık. Her mahalle eşit olsun istedik. Herkes ilçe belediyesinden alması gereken hizmeti alsın istedik.”

MANSUR YAVAŞ’IN ROZETİ TÜRK BAYRAĞI

Başkan Yaşar, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a yöneltilen ‘rozet’ tartışmalarına ilişkin, “Mansur Yavaş, rozet konusunda, eleştirildi. Kendisinin söylediği şey şu, ‘Ben, CHP’den seçiliyorum ancak seçildiğim gün Türk Bayrağı takacağım.’ Bütün belediye başkanları aynı şeyi yapmalı. Sokaktaki vatandaşı, bu ülkenin eşit yurttaşı olarak görmeliyiz. Ben öyle gördüm. Bu bayrak hepimizin bayrağı” ifadelerini kullandı.

İTTİFAKI MİLLET SANDIKTA YAPACAK

AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ve CHP adayı Mansur Yavaş arasında geçecek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını da değerlendiren Yaşar, “

Geçen seçimde 1 puan bile fark yoktu. Ben bu seçimde mağdurun, ekonomik krizin, seçim sonuçlarına kesinlikle etki yapacağını düşünüyorum. Adayların kendi oyları olacağına inanıyorum. Bu ittifakların çok fazla bir şey getirmeyeceğine inanıyorum. İttifakı millet sandıkta yapacak. Parti için oy verenler belli. Ankara’da kıran kırana bir seçim olacak. Sonuç her şekilde olabilir. Çok yakın geçer” diye konuştu.