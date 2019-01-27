‘Belediyeciliğin hakkını vereceğiz’

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın dün Altındağ’da düzenlediği programda şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Programa AK Parti Ankara milletvekilleri ile Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı da katıldı. Özhaseki yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

NEYE İNANMIŞSAM ONU VADETTİM

“25 senedir yaptığım bütün iş belediye ve şehircilik hizmetleri. Allah’a hamd olsun bu konuda bilgi ve birikimim var. Ankaramız için de güzel projeler hazırladım. İnşallah bunları önümüzdeki günlerde sizler de uygun görürseniz, onay verirseniz, bizim üzerimize vekaleti koyarsanız tek tek gerçekleştireceğiz. Gayret edeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız, belediyeciliğin de hakkını vereceğiz. Bir taraftan milli duygularımızı söyleyip derdimizi anlatacağız, ama bir taraftan da hizmet edeceğiz. Hizmet edilmeden olmaz, yapılacak işleri de tek tek ortaya koymak lazım. Her adaylığım döneminde neye inanmışsam herkese onu vadettim.

KAVGA OLURSA VATANDAŞ HİZMET ALAMAZ

Sonunda da ayrılırken, tamamını yapıp gönül huzuru içerisinde herkesle helallik dileyerek ayrıldım. Söyleyip de yapmadığım hiçbir vaadim olmadı. Bu işleri inşallah arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. 25 tane ilçemizde cumhur ittifakının adayları var. Gerek köken itibarıyla AK Partili gerekse Milliyetçi Hareket Partili. Hiç fark etmez. Büyükşehir’de de ben onlara abilik yapacağım. Eğer Büyükşehir iseniz vereceksiniz. Kol kola gireceksiniz, ilçelere yardım edeceksiniz. Eğer ilçe-Büyükşehir kavgası başlarsa vatandaş hizmet alamaz. Bugün zaten Büyükşehir ile çekişip hizmet alamayan birçok ilçenin ve beldenin olduğunu biliyorum. Yazık oluyor onlara. İnşallah sizler destek ve dualarınızla bizi iş başına getirirsiniz, biz de sizlere layık olmak için elimizden geleni yaparız.”

MELİH BEY’İN TARZI BANA GÖRE DEĞİL

Öte yandan Mehmet Özhaseki önceki gün katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eski belediye başkanı Melih Gökçek’in tarzının kendisine göre olmadığını ifade eden Özhaseki, “Melih Bey’i iki açıdan değerlendirmek lazım. Çalışkanlığı, gayreti, Ankara’ya kattıkları. Raylı sistem, yeşil alanların çoğaltılması. Elbette bunları başarılı yapmıştır. Ancak tarzı bana göre değil. Biraz daha siyasetin içinde olmak istiyor, polemikçi olarak biliniyor ben tam tersine hizmetlerle konuşuyorum” dedi.