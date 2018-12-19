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Ankara Haberleri: Belediye otoparkı kaldırımı yuttu

ANKARA HABERLERİ

Belediye otoparkı kaldırımı yuttu

Sedat CENİKLİ
19.12.2018 - 16:41Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi’nin, hizmet binasının arkasındaki ücretsiz otoparkının etrafını çevirdiği panel çit teli, kaldırımı yuttu.

Sedat CENİKLİ

Belediye hizmet binasının arkasındaki Zileliler Caddesi’nde kaldırımının bir bölümü, vatandaşlara ücretsiz hizmet veren otopark alanının çevresine geçen yıl çekilen tel çitlerin içinde kaldı. Araç trafiğinin de yoğun olduğu caddeden yürümek zoranda kalan yayalar, kaldırımı kullanamadıkları için taşıt yoluna iniyor. Yolun yaklaşık 100 metrelik kısmında hem seyir halindeki hem de park eden araçların arasından geçerek ilerleyen yayalar, “Ücretsiz otopark hizmeti çok güzel ama kaldırımı bize bıraksalardı bari” diye tepki gösteriyor.

KİMSE KULLANAMIYOR

Otopark sınırları içinde kalan kaldırıma araç park edilmediğine dikkat çeken vatandaşlar, “Zaten geniş bir otopark alanı var. Yer bulamayanlar da araçlarını yola park ediyorlar. Yani kaldırımı boşu boşuna çitin içine aldılar. Boş yere insanlar zor durumda bırakılıyor. Kaza tehlikesi var. Bu haliyle kaldırım kimsenin işine yaramıyor. Çitleri kaldırımın gerisine çekseler, en azından yayalar rahatlar” ifadelerini kullandılar.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Belediye otoparkı kaldırımı yuttu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Aralık 2018 tarihinde saat 16 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Belediye otoparkı kaldırımı yuttu haberi güncellenecektir.

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