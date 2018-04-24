Belediye kasasına güneş takviyesi

Yenikent’teki ek hizmet binasının üzerine kurduğu güneş panelleriyle kendi elektriğini kendi üretmeye başlayan Sincan Belediyesi sistemi diğer binalarda da yaygınlaştırmayı hedefliyor. Güneş enerjisi sistemini Ankara’da kendi binasında ilk kez uygulayan belediye olduklarına dikkat çeken Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

BELEDİYEYE GELİR ELDE EDEBİLECEĞİZ

“Yenilenebilir enerji konusu, ülkenin geleceği, enerji kapasitesinin artırılması, maliyetin düşürülmesi, çevre kirliliğinin azatılması açısından çok önemli. Biz de belediye olarak bu konuda farkındalık oluşturmak ve ilk önce kendi binalarımızdan başlamak üzere daha sonra daha farklı mümkün olan yerlerde bu sistemi uygulamayı planlıyoruz. Sistem ile hem biz kazanacağız, hem ülke hem de Sincanlı kazanacak. Bir kaç yılda sistem maliyetini amorti edecek. Daha sonra buradan gelir elde etme şansımız da olacak. Üretilen elektriğin fazlasını satarak belediyeye gelir elde edebileceğiz.

PAZAR YERLERİNİN ÜSTÜNE DE KURULACAK

İnşallah belediyenin sürekli geliri olmuş olacak. Üstüne sisteme verdiğimiz enerjinin parasını da alacağız bu geliri de Sincan için kullanacağız. Yenikent’teki binamızın üstünde bu sistemi uygulamaya başladık. İlk örnek olması bakımından önemli. Daha sonra planladığımız alanlar var, onları da sisteme entegre etmeyi düşünüyoruz. Sincan’daki ana binamızın uygunluğu konusunda teknik ekibimiz inceleme yapıyor. Pazar yerlerinin üzerinde de bunu uygulamak istiyoruz. Arkadaşlara her yeri araştırmalarını söyledim. Bize ait, uygun olan her yerde uygulayabiliriz. Ancak işin bir de teknik boyutu var. Güneşin gelme açısının hesaplanması konusunda da arkadaşlar sürekli değerlendiriyorlar. Ona göre hareket edeceğiz.”